Aleyna Tilki: Sanat için çıplak poz veririm

Habertürk'ten Atakan Makar'ın haberine göre; Aleyna Tilki, Cihangir'de görüntülendi. Basın mensuplarıyla sohbet eden Tilki, "Bu aradaki sokakta tanıdığım bir ağabeyim var. Çok çok deha niteliğinde resimler yapıyor. Çevremdeki tüm arkadaşlarım ressam neredeyse. Onlar ile çok iyi anlaşıyorum. Onu ziyarete geldim" dedi.