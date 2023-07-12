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        Ali Cabbar hikayesi sosyal medyada konuşuluyor! Ali Cabbar kimdir ve hikayesi gerçek mi?

        Ali Cabbar hikayesi konuşulmaya devam ediyor. Emir Can İğrek'in yeni şarkısı Ali Cabbar, hem sosyal medyanın gündemine hem de müzik platformlarında en çok dinlenenler listesinin zirvesine oturmayı başardı. Sevdiği kızın düğününde gırnata çalmak zorunda kalan gencin hazin sonunu konu alan Ali Cabbar şarkısı sözleriyle dinleyicileri derinden etkiliyor. Hakkında pek çok yorum yapılmasıyla "Ali Cabbar kimdir, hikayesi gerçek mi?" soruları araştırması da sıklaştı. İşte, kısaca Ali Cabbar hikayesi...

        Habertürk
        Giriş: 12.07.2023 - 17:06
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        Ünlü şarkıcı Emir Can İğrek'in yeni albümünde yer alan Ali Cabbar şarkısı hem sözleriyle hem de hikayesiyle son günlerin en çok konuşulan konularından biri haline geldi. Genç bir adamın hüzünlü hayatını anlatan şarkı ile ilgili pek çok yorum yapıldı. Bu noktada "Ali Cabbar kimdir, hikayesi gerçek mi?" soruları merak ediliyor. Filminin de çıkacağı iddiaları dolaşan Ali Cabbar'ın hikayesine ilişkin detaylar haberimizde... 

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        ALİ CABBAR HİKAYESİ

        Yazılanlara göre; Tekirdağ'ın küçük bir köyünde yaşayan Ali Cabbar, beş çocuklu ailenin ortanca oğludur. Köydeki düğünlerde babasıyla gırnata çalıyordur. Ali Cabbar yine bir gün gittiği bir düğünde köyünden bir kıza sevdalanır. Ancak kızın ailesi kızı isteyen bir başkasıyla nişanlar. Bir gün babasının 'Al gırnatanı oğlum, akşama düğün var. Yürü Ali Cabbar.' demesi üzerine düğüne doğru yola çıkar. Ali Cabbar, gittiği düğünde gırnatasını çalarken sevdiği kızın evlendiğini görür. Aşkı artık kara sevdaya dönene Ali Cabbar gördüklerinden sonra askere gitmeye karar verir. 6-7 ay sonra ise köye Ali Cabbar'ın şehit düştüğü haberi gelir.

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        ALİ CABBAR HİKAYESİ GERÇEK Mİ, FİLMİ VAR MI?

        Ali Cabbar şarkısının hikayesini doğrulayan herhangi bir veri bulunmuyor. Hikayenin, anonim bir kurgu olduğu tahmin ediliyor. Ali Cabbar ile ilgili bir film çekileceği de iddia edildi ancak şarkının sahibi olan Emir Can İğrek "Benim neden haberim yok" sözleriyle esprili bir dille konuyu reddetti. 

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        ALİ CABBAR ŞARKI SÖZLERİ

        Ne ateş var ne de duman amma

        Tutuşur alevler yanar Ali Cabbar

        Sevdiğin kız başkasına varmış

        Dayanabilirsen dayan Ali Cabbar

        Baban der "al gırnatanı oğlum.

        Akşama düğün var, yürü Ali Cabbar"

        Sevdiği kız başkasına varmış

        Oynar el oğluyla çalar Ali Cabbar

        Bu ne derttir bu nasıl sınavdır

        Anlayabilirsen anla Ali Cabbar

        Yükün' almış buralara küsmüş 

        Askere yazılmış gider Ali Cabbar 

        Gideli 6-7 ay olmuş 

        Haberi de düşmüş köye Ali Cabbar

        Sesi susmuş, gırnatası susmuş

        Bir türkü bırakmış bize Ali Cabbar...

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