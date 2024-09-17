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        Haberler Televizyon 'Ali ile Aramızda' bu akşam Bloomberg HT'de

        'Ali ile Aramızda' bu akşam Bloomberg HT'de

        Bu programda gülmek, eğlenmek serbest; sürprizler ise cabası! 'Ali ile Aramızda' birbirinden özel konukları ve merak ettiren sorularıyla Bloomberg HT'de

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.09.2024 - 15:29 Güncelleme: 17.09.2024 - 15:29
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        'Ali ile Aramızda' bu akşam Bloomberg HT'de
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        Ali Sunal, birbirinden özel konuklarıyla salı akşamlarınıza renk katıyor.

        'Ali ile Aramızda'nın yeni sezonunun ilk konukları; oyuncu Oya Başar, oyuncu Gülsim Ali ve şarkıcı-oyuncu Keremcem oluyor.

        'Ali ile Aramızda' yeni sezonuyla bu akşam saat 23.10’da kazananların kanalı Bloomberg HT’ de.

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        #Ali ile Aramızda
        #Bloomberg HT
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