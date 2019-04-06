İstanbul Havalimanı'na taşınma sürecinde dün gece tarihi günlerinden birini yaşayan Atatürk Havalimanı'nın yurtdışına giden son yolcuları arasında Ali Koç da vardı. Bilet ve bagaj işlemlerinin ardından pasaporttan geçen Koç, saatler sonra kapanacak olan terminal içinde kısa bir süre gezindi. THY'nin TK-70 sefer sayılı uçağı ile Hong Kong'a giden Ali Koç'a, terminaldeki personel ve az sayıdaki yolcunun yoğun ilgisi oldu.

Uçağına giderken, basın mensuplarının taşınma sürecinde Atatürk Havalimanı'ndan yaptığı son uçuş ile ilgili bir soru üzerine Koç, "Buraya 'Allahaısmarladık' diyeceğiz, yeni havalimanına da 'hayırlı uğurlu olsun' diyeceğiz" ifadelerini kullandı.