Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Koç'un sözlerinden satır başları şöyle:

"Vefa Küçük'e buradan teşekkür etmek istiyorum. Taraftarken bile çok büyük hizmetler yaptı. Seçimde katkısı geçen 4 aday için de ayrıca teşekkür ederim. Dün bir basın toplantısı yaptık. Belki de geç kaldık. Pankarta öfkeliyiz. Bunun sebepleri var.

"ZALİM DEĞİLİZ AMA ZULME DE SESSİZ KALMAYIZ"

Kelimeler zaman zaman boğazımda düğümlendi. Doğru bildiğim konuda her zaman açık yüreklilikle konuştuğumu söylüyorum. Bunun da bildiğinizi umuyorum. Devletle o kadar işimiz var ki, konuşmakla bitmez. Biz zalim insanlar değiliz ama zulme de sessiz kalamayız.

Fenerbahçe'yi kimse bölemez. Fenerbahçe'yi ancak biz bölebiliriz. Özellikle taraftar nezdinde bir bölünme yaşıyoruz. Devletimizi gözüne kestirmiş terör örgütüyle nasıl mücadele edebileceğimizi tüm dünya biliyor. Siyasete girmeyiz. Fenerbahçe her zaman siyasetin üzerindedir. İktidar kim olursa olsun...

Biz siyasete karıştırılmaya çalışılıyoruz. Benim dün kullandığım laflar kesinlikle herhangi bir partiye ve iktidara değildi. Bu olay Türkiye'ye zarar veriyor. FETÖ kumpası, nefret tohumlarını ekti toplumumuza. Herkes karşı karşıya geldi. Biz Türkiye Cumhurbaşkanına en büyük siper olmuş camiayız. Kimse yokken sokaktaydık. Bunu sayın Cumhurbaşkanımız takdir ediyor. Devletin sorumlu kesimleri, onlar da aynı şekilde takdir ediyor. Pek çok takım taraftarı da öyle....

EKREM İMAMOĞLU'NA TEPKİ

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar'ı ziyaret etmişti. İmamoğlu'nun ziyarette bordo-mavi kravat takması bazı Fenerbahçelilerden tepki almıştı. İmamoğlu, Dündar'a Trabzonspor'un efsane ismi Özkan Sümer'in kitabını da hediye etmişti. Kitapta Fenerbahçe aleyhine sözler bulunduğu gerekçesiyle bu konuda da tepki gelmişti.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç konuyla ilgili İmamoğlu'na şu ifadelerle tepki gösterdi:

"Trabzon’dan gelen bazı insanların enteresan özellikleri var, Milli Takım bizim stadımıza gelir, hocası (Şenol Güneş) bordo-mavi kravatla gelir. Şehrin belediye başkanı, Divan Kurulu Başkanımızı ziyarete gelir, bordo-mavi kravatla. Utanmadan o kitabı getirme cesaretinde bulunur. O kitabın içinde yazanları bilmiyordum, Uğur Bey de eminim bilmiyordur. Umarım Fenerbahçelilerin, Ekrem İmamoğlu’na hangi şehrin belediye başkanı olduğunu hatırlatma günleri gelmez. Uğur Bey 61 numaralı forma verdi, ben olsam vermezdim. Ancak niyeti kötü değildi. Ziyaretçisinin niyeti kötüydü."

TEKNİK DİREKTÖR SÖZLERİ

"Takımdaki son durumu İsmail Kartal'a borçluyuz. Hoca konusunda şu anda burada girmeyeceğim. Yeri ve zamanı değil ama inanın, kolay da bir karar değil. Yabancı gelsin diyenler, iki maç sonra tersini söyler. Onun için oturup en sağlıklı kararı vereceğiz."

AYRINTILAR BİRAZDAN...