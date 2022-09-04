Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, 2-0 kazanılan Kayserispor maçının ardından birçok önemli konuda açıklamalar yaptı. Ali Koç'un sözlerinden öne çıkanlar şöyle:

"BİZE YAPILAN SALDIRI HALA FAİLİ MEÇHUL"

"TFF ve Galatasaray'a yapılan saldırıları meczup kişiler tarafından yapılan, tekrarlanmayacak olaylar olarak görmek istiyorum. Bir an önce açığa çıkmalı. Devletimiz çok kısa sürede suçluları buldu ancak bize yapılan saldırı hala faili meçhul. Türkiye'ye yakışmıyor"

"FENERBAHÇE'NİN EN BÜYÜK RAKİBİ GÖRÜYORUM Kİ KENDİ CAMİAMIZ"

"Beşinci hafta bitti, Fenerbahçe'nin en büyük rakibi; kendi camiamız. Geçen hafta çok kötü bir hava estirildi, bunu körükleyenlerin kimler olduğunu biliyoruz. Sosyal medyada yaratılan hava büyük soru işaretidir."

"WEGHORST DA MAXI GOMEZ DE BİZE ÖNERİLDİ"

"Yurt dışından bugün geldim. Bazı gazeteler alaycı bir şekilde ele almışlar; 'Fırsat transferi buymuş.' Yok Trabzonspor'un bizimle ilgili paylaşımları... Weghorst da bize önerildi, hocanın profiline uymadı. Maxi Gomez de bize önerildi. Salı günü almayacağımızı söyledik."

TRABZONSPOR'A YANIT

"Trabzonspor'un Maxi Gomez'i, bizim armuza rağmen aldığı konusu, Trabzonspor'un 8 şampiyonluğu ne kadar gerçekse, bu da o kadar gerçektir."

"BATSHUAYI ÜÇ OPİSYONUMUZDAN BİRİYDİ"

"Batshuayi, hocamıza verdiğimiz üç profilden biriydi. Üç ay önce Batshuayi'nin fiyatı bu muydu? Yok Nottingham evrakları yetiştirememiş... Fenerbahçe taraftarı uyanın artık."

"CRISTIANO RONALDO MU? İNSANLAR HİÇ Mİ RAKAM BİLMİYOR!"

"Bir de Cristiano Ronaldo... İnsanlar hiç mi rakam bilmiyor. Beklentiler yükseltiliyor, sonra da biz beceriksiz konumuna düşüyoruz. Son dakika Everton ve Nottingham, Batshuayi'yi izledi. Anlaşma da yaptılar. Ben, oyuncuyu aradım. Başka alternatifimiz de vardı."

"Batshuayi 'Bavullarımı hazırlıyorum, geliyorum' dedi. Ali Koç, 'Gönlün Premier Lig'de olabilir' dedim. Ancak ailesinin İstanbul'da olduğunu söyledi. Menajeri de bizimle masaya oturacaklarını söyledi. Biz alınca, evrak yetişmedi oluyor."

"Hocaya ve takıma güveniyorum. Tek soru işareti, takımın göstereceği refleksler. Sene sonu hesap veririz. Artık destek gösterme zamanı. Şu an yüzde 70 ile oynuyoruz. Ancak bizim camiada yaşananlar, başka camialarda yaşanmıyor. Bir de medyada bizim yaptıklarımız küçültülüyor. Ve genç taraftarlar etkileniyor. Büyük resmi görün, satır aralarını okuyun"

"AYRILACAK OYUNCULAR OLACAK"

"Ayrılacak oyuncularımız olacak. Bazıları için görüşmelerimiz devam ediyor. U-21 yabancı alabiliriz, Türk de alabiliriz. Biz bir şeyi kafaya koyarsak, başka kimse o futbolcuyu alamaz."

"Trabzonspor maçında iki penaltının verilmediği söyleniyor, izlemedim. İlk dört haftada hakem kararları sıkıntılı. Daha fazla girmek istemiyorum. Adil yönetim ve standart olsun. Maçın oynama süreleri uzun olsun. Her şeye düdük çalınmasın. Anadolu takımları sürekli yerde"

"ATAMA ALGORİTMASINDA GARİPLİK VAR"

"Atama algoritmasına bakınca bir gariplik var. Hakemlere de TFF'ye de sistemi oturtmaları için sabır göstermemiz lazım ama ilk 4 hafta kırmızı bayrak olan pek çok konu söz konusu. Tek istediğimiz adil yönetim, standart ve maçın oynanma süresinin daha uzun olması."