Ali Koç'tan Jorge Jesus'a hediye!

Çocukluğundan bu yana yaptığı 'akrilik painting' çizimlerle spor dünyasından önemli isimleri resmeden Ersan Kay'ı arayarak Jesus için özel bir çalışma isteyen Ali Koç, yapılan tabloyu yeni yıl hediyesi olarak Jesus'a takdim etti.

Sanatçı Ersan Kay, futbol dünyasından birçok ismi yağlı boya ile resmetmeye devam ediyor. Cristiano Ronaldo, Maldini, Rakitic, Granit Xhaka, Embolo, Pique, Dani Alves, Modric, Edin Dzeko, Neymar ve Lautaro Martinez gibi önemli isimleri sprey boyalar kullanarak ve akrilik painting çizimler yaparak resmeden Kay, Türkiye'den Mehmet Topal, Emre Belözoğlu, Gökhan İnler, Ali Koç ve çok sayıda isim için çalışmalar yaptı.