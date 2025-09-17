Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Ali Koç yönetim listesi belli oldu! - Fenerbahçe Haberleri

        Ali Koç yönetim listesi belli oldu!

        Fenerbahçe'de yapılacak olan olağanüstü seçimli genel kurul öncesi başkan adayı Ali Koç, yeni yönetim kurulu listesini açıkladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.09.2025 - 10:32 Güncelleme: 17.09.2025 - 10:33
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ali Koç yönetim listesi belli oldu!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, seçime gireceği yeni yönetim kurulu listesini açıkladı.

        İşte Ali Koç'un yeni yönetim kurulu:

        Acar Sertaç Komşuoğlu, Ahmet Ketenci, Burak Çağlan Kızılhan, Esin Güral Argat, Fethi Pekin, Hulusi Belgü, Hüseyin Bozkurt, Korkut Nedim Keçeli, Mustafa Hakan Safi, Mustafa Kemal Danabaş, Nezih Barut, Ömer Temelli, Özgür Özaktaç, Özgür Peker, Agah Ruşen Çetin, Ali Alper Alpoğlu, Cenk Öztanık, Eren Ali Dişli, Muzaffer Kerem Ersoy, Rifat Perahya, Selma Altay Rodopman.

        Fenerbahçe'nin olağanüstü seçimli kurulu 20-21 Eylül tarihinde düzenlenecek.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İş insanının kardeşini kaçırıp başkalarına teslim ettiler!
        İş insanının kardeşini kaçırıp başkalarına teslim ettiler!
        Mourinho'nun yeni adresi belli oldu!
        Mourinho'nun yeni adresi belli oldu!
        Netanyahu'dan Kudüs hadsizliği!
        Netanyahu'dan Kudüs hadsizliği!
        İsrail'in Gazze'ye saldırıları sürüyor
        İsrail'in Gazze'ye saldırıları sürüyor
        "Bağırsağı 2 yerden delmişim!" Özel hastanede ihmalden ölüm iddiası!
        "Bağırsağı 2 yerden delmişim!" Özel hastanede ihmalden ölüm iddiası!
        Gazze'de zorunlu göç sürüyor
        Gazze'de zorunlu göç sürüyor
        11 yaşında, 5. sınıfa gidiyordu... Süs balonu hayattan kopardı!
        11 yaşında, 5. sınıfa gidiyordu... Süs balonu hayattan kopardı!
        Kimlere ölüm aylığı bağlanır?
        Kimlere ölüm aylığı bağlanır?
        Bayrampaşa Belediye Başkanı tutuklandı
        Bayrampaşa Belediye Başkanı tutuklandı
        Meteoroloji'den uyarı: 1 bölgede sağanak var! İllerimizde hava durumu
        Meteoroloji'den uyarı: 1 bölgede sağanak var! İllerimizde hava durumu
        Microsoft'tan İngiltere'ye 30 milyar dolarlık yatırım
        Microsoft'tan İngiltere'ye 30 milyar dolarlık yatırım
        Kirk'ün katil zanlısı için idam cezası talebi
        Kirk'ün katil zanlısı için idam cezası talebi
        Önündeki engel kalkan borsa coşuyor
        Önündeki engel kalkan borsa coşuyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filenin Sultanları'nı kabul etti!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filenin Sultanları'nı kabul etti!
        Sabahları zinde uyanmanın sırları
        Sabahları zinde uyanmanın sırları
        Hakan Bilal Kultualp, adaylıktan çekilme sebebini açıkladı!
        Hakan Bilal Kultualp, adaylıktan çekilme sebebini açıkladı!
        Süper Lig'de 5. haftanın VAR kayıtları açıklandı!
        Süper Lig'de 5. haftanın VAR kayıtları açıklandı!
        Lewis Hamilton'dan Gazze paylaşımı: Buna seyirci kalamayız
        Lewis Hamilton'dan Gazze paylaşımı: Buna seyirci kalamayız
        Göztepe deplasmanında orta sahada ihtimalleri!
        Göztepe deplasmanında orta sahada ihtimalleri!
        Ömür boyu yenileme hakkı düzenleniyor
        Ömür boyu yenileme hakkı düzenleniyor