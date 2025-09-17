Ali Koç yönetim listesi belli oldu!
Fenerbahçe'de yapılacak olan olağanüstü seçimli genel kurul öncesi başkan adayı Ali Koç, yeni yönetim kurulu listesini açıkladı.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, seçime gireceği yeni yönetim kurulu listesini açıkladı.
İşte Ali Koç'un yeni yönetim kurulu:
Acar Sertaç Komşuoğlu, Ahmet Ketenci, Burak Çağlan Kızılhan, Esin Güral Argat, Fethi Pekin, Hulusi Belgü, Hüseyin Bozkurt, Korkut Nedim Keçeli, Mustafa Hakan Safi, Mustafa Kemal Danabaş, Nezih Barut, Ömer Temelli, Özgür Özaktaç, Özgür Peker, Agah Ruşen Çetin, Ali Alper Alpoğlu, Cenk Öztanık, Eren Ali Dişli, Muzaffer Kerem Ersoy, Rifat Perahya, Selma Altay Rodopman.
Fenerbahçe'nin olağanüstü seçimli kurulu 20-21 Eylül tarihinde düzenlenecek.