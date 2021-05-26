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Ali Kundilli oyuncuları kimler? Ali Kundilli filmi konusu nedir? Ali Kundilli nerede çekildi?

Ali Kundilli filmi bu akşam televizyon ekranlarından izleyicisi ile buluşacak. Senaryosunu internet fenomeni Cem Gelinoğlu'nun yazdığı ve başrolünde oynadığı Ali Kundilli oyuncuları ve konusu haberimizde...

Ali Kundilli oyuncuları kimler? Ali Kundilli filmi konusu nedir? Ali Kundilli nerede çekildi?

Ali Kundilli oyuncuları kimler? Ali Kundilli filmi konusu nedir? Ali Kundilli nerede çekildi? Sorusu izleyiciler tarafından merak konusu oldu. 2015 yılı yapımı komedi türündeki film olan Ali Kundilli ile ilgili merak edilenler haberimizde...

ALİ KUNDİLLİ OYUNCULARI KİMLER?

Cem Gelinoğlu - Ali Kundilli
Zeynep Aktuğ - Ìlknur
Sami Aksu - Vedat
Ezgi Tombul - Ayşe
Emre Mutlu - Cengo
Bilal Kaya - Mercan
İcmal Aktuna - Anneanne

ALİ KUNDİLLİ FİLMİ KONUSU

Ali Kundilli; yeni projeler, icatlar üreten ve yaptığı bu icatların bir gün mutlaka keşfedileceğini, bu sayede hayallerine kavuşabileceğini düşünen biridir. Çocukluk arkadaşı Vedat ile aynı mahallede büyümüşlerdir. Vedat; sürekli Ali'nin yanında olan, hayallerini paylaşan en iyi arkadaşıdır. Ali mahallenin güzel kızı İlknur'a, Vedat ise İlknur'un kız kardeşi Ayşe'ye âşıktır. İkili daima bacanak olmak istemektedir. Ancak İlknur'un babası, Ali ile İlknur'un evlenebilmesi için Ali'nin sigortalı bir işe girmesini şart koşmaktadır. Ali ise sigortalı bir işte çalışmayı reddetmektedir. Vedat'ın kına gecesinde yaşananlardan sonra tüm olaylar başka bir hâle dönüşür.

ALİ KUNDİLLİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Ali Kundilli filmi için İstanbul’un pek çok semti tercih edildi. Filmin bazı sahneleri ise Balıkesir’de çekildi.

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