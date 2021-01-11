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HaberlerTelevizyonAli Rıza, Halide için hayatını ortaya koydu! Arıza son bölüm izle
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Ali Rıza, Halide için hayatını ortaya koydu!

SHOW TV'de ekrana gelen, 03 Medya imzalı Arıza'nın dün akşam yayınlanan bölümünde heyecan bir an eksik olmadı. Burak'ın elinde olan Halide'yi kurtarmak için Ali Rıza, kendi hayatını ortaya koydu. Burak, Halide yerine Ali Rıza'yı aldı ve onu öldüreceğini söyledi ancak Ali Rıza'nın hamlesi Burak'ı bir kez daha şoke etti

Ali Rıza, Halide için hayatını ortaya koydu! Arıza son bölüm izle
HABERTURK.COM

Show TV'nin beğeniyle izlenen ve Pazar akşamlarına damga vuran dizisi Arıza'nın dün akşam ekrana gelen bölümünde Halide, Fuat'ı vurduktan sonra Burak tarafından yakalanırken Ali Rıza, Halide'ye ulaşmak için büyük bir çaba gösterdi. Fuat ise kendine geldikten sonra Burak'a, Halide'yi öldürmesi için emir verdi.

Burak, babasının emri üzerine Halide'yi alıp yola çıktı ancak finalde yaşanan çarpıcı gelişmeler seyircileri şoke etti. Ali Rıza, Halide'yi kurtarmak için kendi canını ortaya koyarak Burak'a teslim olmaya geldi. Burak, Halide ile Ali Rıza'yı takas etti. Nefeslerin tutulduğu o anlarda Burak, Ali Rıza'yı öldüreceğini söyledi ancak Ali Rıza'nın hamlesi tüm dengeleri değiştirdi. Abisi Murat Ersoylu'nun elinde olduğunu söyleyen Ali Rıza, Burak'ı bir kez daha köşeye sıkıştırdı.

İşte o anlar;

SOSYAL MEDYA #ARIZA'YI KONUŞTU!

Arıza, dün akşam yayınlanan 17. bölümüyle ABC1 20+'da 4.94 izlenme oranı (rating),9.83 izlenme payı (share),AB'de 3.69 izlenme oranı (rating),7.88 izlenme payı (share),Total’de 5.83 izlenme oranı (rating),11.93 izlenme payı (share) elde etti. Heyecan dolu bölümün başlamasıyla #Arıza etiketi uzun süre sosyal medyada konuşuldu.

BURAK, HALİDE'Yİ REHİN ALDI!

Fuat Ersoylu, Halide tarafından vurulduktan sonra durumu kimselere haber verilmeden, önce ameliyata ardından da müşahede altına alındı. Halide ise olaydan sonra uzaklaşmaya çalışsa da Burak tarafından rehin alındı. Diğer tarafta Halide'nin ortada olmaması üzerine Haşmet ve Ali Rıza harekete geçti. Ali Rıza, Halide'ye ulaşabilmek için her yolu denerken, Füsun'dan Halide'nin başına gelenleri öğrenmeye çalıştı ancak bir cevap alamadı. İstediği cevabı alamasa da Ali Rıza, Füsun'un evine dinleme cihazı yerleştirmesi sonucu Murat ile Füsun'un konuşmalarını dinlemeyi başardı ve Fuat'ın vurulduğunu öğrendi.

FATİH, SALDIRIDA HAYATINI KAYBETTİ!

Fuat'ın yokluğunda savaşı devralan Burak, Ersoylular'ın karşısında olan herkese saldırmaya başladı. Bu saldırıların hedefinden biri de Ali Rıza'nın taksi durağı oldu. Taksi durağına düzenlenen bombalı saldırı sonucu Fatih hayatını kaybetti.

Burak, saldırıya geçiriyor;

Fatih, hayatını kaybediyor;

MİTHAT, GALİP'İN SONUNU GETİRDİ!

Tüm taşların yerinden oynadığı bölümde konsorsiyum ortaklarından Galip'in de sonu geldi. Mithat ile görüşmeye giden Galip, Şehmuz'un başına gelenlerden ve İhtiyar'ın da Fuat'ın tarafında olmasından bahsederken, Mithat'ın adamı Galip'i öldürdü.

Galip'in sonu;

Arıza’nın merakla beklenen yeni bölümü Pazar akşamı saat 20.00’de Show TV'de!

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