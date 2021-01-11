Show TV'nin yayınlandığı ilk günden itibaren büyük ilgi gören dizisi Arıza, 17. yeni bölümüyle oldukça heyecanlı bir bölüme sahne oldu ve gözler yeni bölüm çevrildi...

ARIZA'NIN 17. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Fuat; Halide tarafından vurulduktan sonra, kritik durumu kimselere haber edilmeden, önce ameliyata ardından müşahede altına alınır.

Halide’nin Burak’ın elinde olduğunu öğrenen Haşmet, son çareyi İhtiyar’ın huzuruna çıkmakta bulur. Ali Rıza dört koldan Halide’ye ulaşmaya çalışırken; Burak babasının yokluğunda durmak bilmez ve kendi saflarında olmayan herkese saldırılar düzenler. Bu saldırıların hedeflerinden biri de taksi durağı olur. Mithat ve Melek başlarına gelenlerden sonra yeni planlar yapmaya devam ederler.

Burak ile karşı karşıya gelen Ali Rıza ise, Halide’yi kurtarmak için kendi hayatını ortaya koymaktan çekinmez.

ARIZA 18. YENİ BÖLÜM FRAGMANI...

Arıza 18. yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak...