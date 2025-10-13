Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı 29 yıllık evliliklerini noktaladı

İş dünyasının önde gelen isimlerinden Ali Sabancı ile eşi Vuslat Doğan Sabancı, 29 yıllık evliliklerini sonlandırma kararı aldıklarını sosyal medya hesaplarından yaptıkları ortak bir açıklamayla duyurdu.

Şevket Emrecan Sabancı ve Kaan Ali Sabancı adlarında iki oğulları olan Ali Sabancı ile Vuslat Doğan Sabancı ayrılık açıklamasında şu sözleri kullandı; "Biz ayrıldık... 29 yıllık evliliğimizi sonlandırdık. Birlikte yaşamı da kutladık, birçok zorluğu da göğüsledik. Pek çok güzel anı biriktirdik. En önemlisi, hayırlı, akıllı ve güzel yürekli iki evlat yetiştirdik. Son yıllarda ise ilişkimizde sıkıntılar yaşamaya başladık. Sanki birimiz kıştayken diğerimiz yazdaydı... Çok çabalasak da aynı mevsimde buluşamıyorduk."

Ali Sabancı ile Vuslat Doğan Sabancı, 2023'teki tekne kazasının ardından zor bir dönemden geçtiklerini de dile getirdi. Açıklamada, o sürecin ilişkilerini güçlendirmek yerine farklı yönlere savurduğunu belirterek şu ifadelere yer verdiler; "Derken bir akşam ailecek bindiğimiz teknemiz kayalara oturdu. Dualarla başlayan, iyileşme azmi ve çabasıyla devam eden zor bir sürece girdik. Başlarda bu olayın bizi daha da yakınlaştıracağını, güçlendireceğini sandık. Öyle olmadı. Birimiz çok ağır geçirdiği 3 aydan sonra normal hayat yaşantısına dönebildi. Diğerimiz ise hayati tehlikesi olmamasına rağmen 2 yıl boyunca devam edecek, ağır adımlarla ilerleyen çok zor bir sürece girdi. Tamamen iyileştiğimiz bugünlerde ise artık evliliğimizi sonlandırma kararı aldık."