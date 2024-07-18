Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Ali Sayan annesinin başını kesip sokağa atmıştı! İşte caniye istenen ceza! | Son dakika haberleri

        Annesinin başını kesip sokağa atmıştı! İşte caniye istenen ceza!

        İstanbul'da, annesi Havva Sayan'ı öldürüp, kesik başını sokağa atan oğlu Ali Sayan hakkında istenen ceza belli oldu. Sayan için "üst soydan kadına karşı kasten öldürme" ve "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ile 6 aydan 3 yıla kadar hapis istendi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.07.2024 - 12:13 Güncelleme: 18.07.2024 - 12:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        Annesinin başını kesip sokağa atmıştı! İşte caniye istenen ceza!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Türkiye'nin kanını donduran olay, İstanbul Bağcılar'da, 25 Eylül 2022'de yaşanmıştı. Ali Sayan, annesi Havva Sayan'ı defalarca bıçaklayıp öldürmüş, sonra da kesik başını sokağa fırlatmıştı.

        13 KEZ BIÇAKLAMIŞ, 8'İ ÖLDÜRÜCÜ NİTELİKTE

        AA'da yer alan habere göre Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Havva Sayan'ın vücudunda 13 kesici ve delici alet yaralaması tespit edildiği, bunlardan 8'inin öldürücü nitelikte olduğu kaydedildi.

        "CANAVARCA HİSLE EZİYET ÇEKTİREREK ÖLDÜRME"

        İddianamede, sanık Ali Sayan'ın "canavarca hisle veya eziyet çektirerek üst soydan akrabayı kasten öldürme" ve "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 6 aydan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.

        HAKİM KARŞISINA ÇIKTI

        Bakırköy 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Ali Sayan, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Duruşmada, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığını temsilen bir avukat hazır bulundu.

        AKLİ DENGESİ YERİNDEYMİŞ

        Adli Tıp Kurumundan gelen raporda, sanık Ali Sayan'ın akli dengesinin yerinde olduğu belirtildi. Duruşmada, cumhuriyet savcısı esasa ilişkin mütalaasını açıkladı.

        Mütalaada, sanık Sayan'ın "üst soydan kadına karşı kasten öldürme" ve "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ile 6 aydan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

        BİR SÖZÜ OLMADIĞINI SÖYLEDİ

        Sanık Ali Sayan savunmasında, Adli Tıp Kurumunun raporunu beklediğini, rapora ve mütalaaya karşı bir diyeceği olmadığını söyledi. Mahkeme sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #ali sayan
        #Havva Sayan
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        MSB'den Suriye ile normalleşme süreci açıklaması
        MSB'den Suriye ile normalleşme süreci açıklaması
        Eylül 2, Çağla 6 yaşındaydı... Kafa kafaya dehşet!
        Eylül 2, Çağla 6 yaşındaydı... Kafa kafaya dehşet!
        Annesiyle ABD'ye kaçmıştı! Akıl sağlığı riske atılmış!
        Annesiyle ABD'ye kaçmıştı! Akıl sağlığı riske atılmış!
        Biden'dan Elon Musk'a: Artık bıktım
        Biden'dan Elon Musk'a: Artık bıktım
        Türk bayrağını görünce çıkmadı
        Türk bayrağını görünce çıkmadı
        Hafriyat kamyonu iki kardeşi hayattan kopardı!
        Hafriyat kamyonu iki kardeşi hayattan kopardı!
        Atama kararları Resmi Gazete'de
        Atama kararları Resmi Gazete'de
        Şiddetli fırtına şantiyeyi savaş alanına çevirdi!
        Şiddetli fırtına şantiyeyi savaş alanına çevirdi!
        TFF, başkanını seçiyor
        TFF, başkanını seçiyor
        Kapağı açık bıraktılar! Görme engelli öğretmen rögara düştü!
        Kapağı açık bıraktılar! Görme engelli öğretmen rögara düştü!
        Vodafone Red kullanıcıları yurt içi tarifelerini artık 200 ülkede kullanabiliyor
        Vodafone Red kullanıcıları yurt içi tarifelerini artık 200 ülkede kullanabiliyor
        Yanıyoruz! Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde
        Yanıyoruz! Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde
        Denizde aşka geldiler
        Denizde aşka geldiler
        Evin içinin göründüğü üst geçit yıkılıyor!
        Evin içinin göründüğü üst geçit yıkılıyor!
        Arkadaşını otomobiline aldı! Konuşma feci bitti!
        Arkadaşını otomobiline aldı! Konuşma feci bitti!
        Öncesini ve sonrasını paylaştı! TikTok'ta viral oldu
        Öncesini ve sonrasını paylaştı! TikTok'ta viral oldu
        Rafa'dan sonra Neres!
        Rafa'dan sonra Neres!
        Doue'de düğüm çözüldü
        Doue'de düğüm çözüldü
        Flört etmek tarihe mi karışıyor?
        Flört etmek tarihe mi karışıyor?
        Sevgilisiyle birlikte Bodrum'da
        Sevgilisiyle birlikte Bodrum'da