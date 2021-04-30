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Ali Talha Güneş: Mesut Özil motivasyon kaynağım oldu

'Ali471' olarak bilinen rapçi Ali Talha Güneş, EURO 2021'de mücadele edecek olan Türkiye A Milli Futbol Takımı için şarkı yaptı

Ali Talha Güneş: Mesut Özil motivasyon kaynağım oldu - Magazin haberleri
"Mesut Özil motivasyon kaynağım oldu"
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HABERTURK.COM

'Ali471' olarak bilinen rapçi Ali Talha Güneş' 'Hadi Gel Gezelim' adlı şarkısını Türkiye A Milli Futbol Takımına EURO 2021 yolunda destek vermek için 'Hadi Gel Coşalım' olarak yeniden düzenleyerek seslendirdi. 'Ali471'in şarkısı yalnızca 1 günde 300 binin üzerinde izlenme, 3 binin üzerinde yorum alarak tüm dikkatleri üzerine topladı.

Şarkıya ilk destek ise A Milli Takım futbolcularından geldi. Mesut Özil, Ozan Tufan, Sinan Gümüş, İrfan Kahveci, Caner Erkin, Mert Hakan Yandaş ile Avrupa liglerinde oynayan Türk futbolcular Koray Günter, Ahmed Kutucu, Kaan Ayhan, Orkun Kökçü ve Mert Müldür sosyal medya hesaplarından şarkıyı paylaşarak, rapçiye destek verdi.

"MESUT ÖZİL MOTİVASYON KAYNAĞIM OLDU"

Şarkısının gördüğü ilgiden oldukça memnun olan Ali471, "Hadi Gel Coşalım'ın futbol dünyasında bu kadar ilgi görmesi beni çok mutlu etti. Özellikle de Mesut Özil'e çok teşekkür ederim, şarkıma yaptığım düzenleme ile ilgili en büyük motivasyon kaynağım kendisi oldu. Milli takımımızda yıllardır forma giyen birçok futbolcumuz hem sosyal medyadan destek verip, hem de arayarak tebrik etti. Hepsine çok teşekkür ederim. Dünyanın ve ülkemizin içinde bulunduğu bu zor günlerde Şenol Güneş önderliğindeki milli takımımız ile göğsümüz kabarıyor. Yüreğimiz A Milli Takımımızla atıyor, gururluyuz. İnanıyorum ki EURO 2021'de bu şarkı milli takımımıza şans getirecektir" diye konuştu.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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