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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ali Yakar, seyyar satıcı oldu

1970’li yılların fotoroman yıldızı Ali Yakar, şimdi seyyar kargo ve seyyar satıcılık yaparak geçimini sağlıyor. "Fotoroman dönemi bitmeye başlayınca, bizim dönemimizde bitmeye başladı" diyen Yakar, Hayalinin bir televizyon dizinde oynamak olduğunu ifade etti

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  • Fotoroman yıldızı Ali Yakar, seyyar satıcı oldu - Magazin haberleri

    Birçok ünlü isim, 1970’li yıllarda girdikleri fotoroman yarışmalarından sonra Yeşilçam’a geçerek ünlü oldu. Bunların arasında; Tarık Akan, Kadir İnanır, Ayhan Işık, Gülşen Bubikoğlu, Necla Nazır ve Tamer Yiğit gibi önemli isimlerde bulunuyor. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun özel haberine göre; o dönem fotoroman yıldızı olup, hayallerini gerçekleştiremeyenlerin sayısı çok azdı. Bunlardan biri Ali Yakar’dı.
  • Fotoroman yıldızı Ali Yakar, seyyar satıcı oldu - Magazin haberleri

    YARIŞMALARDA DERECEYE GİRDİ

    Ali Yakar, ilk 1973 yılında 'Ses Mecmuası’ndaki yarışmaya katıldı. Yarışmada Mesut Engin’in birinci olduğu yarışmada ilk 8 arasına girdi. Bu kez 1974 yılında, Kelebek Gazetesi’nin düzenlediği fotoroman yıldızı yarışmasına girdi. Fotoroman yıldızı yarışmasını kazandı. O dönemi ve yaşadıklarını Habertürk’e anlatan Yakar, "O dönem iki önemli yarışma vardı. Biri 'Ses Mecmuası' diğeri Kelebek Gazetesi’nin düzenlediği 'Fotoroman Yıldızı' yarışmasıydı. Katıldığım fotoroman yıldızı yarışmasını kazandım. Fotoromanlarda oynamak için ilk adımım atmıştım” diye konuştu.
  • Fotoroman yıldızı Ali Yakar, seyyar satıcı oldu - Magazin haberleri

    "O DÖNEMİN DİZİLERİ FOTOROMANLARDI"

    Yarışmaya katılan 16 bin kişi arasından finale yükselip dereceye giren Ali Yakar için Yeşilçam’a bir adım daha yaklaşma yolu açılmıştı. Fotoroman dünyasına 'Son Tren' adlı fotoromanla başladı. O günleri anlatırken gözleri dolan Yakar, “Son Tren’ adlı fotoromanda Yıldız Arhan’la başrolü paylaştım. Hayalim elbette oradan Yeşilçam’a geçmekti. Benden bir yıl önce Tarık Akan geçmişti. Çekilen fotoromanlar günlük gazetelerde 40 gün yayınlanırdı. O dönem televizyonlarda dizi falan yoktu. Herkes fotoroman okurdu. O dönemin dizisi fotoromanlardı" ifadelerini kullandı.
  • Fotoroman yıldızı Ali Yakar, seyyar satıcı oldu - Magazin haberleri

    FOTOROMAN YILDIZI OLDU

    10 yılda birçok fotoromanda oynayan Ali Yakar’ın hayali Yeşilçam’a geçmekti ama bu isteği bir türlü gerçekleşmedi. Yakar'ın birlikte başrol oynadığı arkadaşlarının çoğu Yeşilçam’a geçerek ünlü oldu. O ise bir fotoroman yıldızı olarak kaldı. Yakar, o duygularını şöyle aktardı:

    Gazeteye ilgi çok büyüktü. Yani kırk yaşın üzerinde olanlar bunu hepsi bilir. İnanın her eve giriyordu. Şöyle bir şey vardı. Bana da büyük haz veriyordu. Yaşayanlar bilir. Örneğin bir yazlık sinemaya gidiyordum. Hiç tanımadığım birileri gelip benimle okuduğu fotoromanlarım hakkında benimle konuşuyordu. İşin sonunu soruyordu. O çok büyük bir hazdı benim için. Bu tür şeyler hoşumuza gidiyordu yani. Ben fotoroman yıldızı olmuştum.
  • Fotoroman yıldızı Ali Yakar, seyyar satıcı oldu - Magazin haberleri

    "FOTOROMAN BİTTİ BİZ DE BİTTİK"

    Fotoroman dönemi 1983’lerde bitmeye başladığını söyleyen Yakar, “Fotoroman dönemi bitmeye başlayınca, bizim dönemimizde bitmeye başladı. Fotoroman hayatı da bitti. Sonra televizyonlar hayatımıza girdi, fotoromanlar tamamen bitti” ifadelerini kullandı.
  • Fotoroman yıldızı Ali Yakar, seyyar satıcı oldu - Magazin haberleri

    SEYYAR KARGOCULUK YAPIYOR

    Hayalleri gerçekleşmeyen ama fotoroman döneminde yaşadıklarıyla da çok mutlu olduğunu söyleyen Ali Yakar, iş hayatında sıkıntılar çekti. 53 yaşında bir kargo firmasında işe başladı. 11 yıl kargo şirketinde çalıştıktan sonra ayrıldığını anlatan Yakar, şimdi 69 yaşında seyyar kargoculuk ve seyyar satıcılık yapıyor. Ali Yakar, “Kargocu olarak Şişli’de her yere gidip geldim. Her yeri biliyorum. O yüzden bazı esnaflar paketlerini kargo yerine bana veriyor ben de bir ücret karşılığında adrese götürüp teslim ediyorum. Arada zeytin satarak geçimimi sağlıyorum” diye konuştu.
  • Fotoroman yıldızı Ali Yakar, seyyar satıcı oldu - Magazin haberleri

    HAYALİ BİR DİZİDE OYNAMAK

    Hayali bir televizyon dizisinde oynamak olduğunu belirten Yakar, “Dediğim gibi artık televizyon dizileri var. Dizilerde oynamak isterdim ama unutulduk. Kimse bizi bilmiyor. Beni mahalleli arkadaşlar biliyor” ifadelerini kullandı.
  • Fotoroman yıldızı Ali Yakar, seyyar satıcı oldu - Magazin haberleri

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