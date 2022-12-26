FOTOROMAN YILDIZI OLDU

10 yılda birçok fotoromanda oynayan Ali Yakar’ın hayali Yeşilçam’a geçmekti ama bu isteği bir türlü gerçekleşmedi. Yakar'ın birlikte başrol oynadığı arkadaşlarının çoğu Yeşilçam’a geçerek ünlü oldu. O ise bir fotoroman yıldızı olarak kaldı. Yakar, o duygularını şöyle aktardı:

Gazeteye ilgi çok büyüktü. Yani kırk yaşın üzerinde olanlar bunu hepsi bilir. İnanın her eve giriyordu. Şöyle bir şey vardı. Bana da büyük haz veriyordu. Yaşayanlar bilir. Örneğin bir yazlık sinemaya gidiyordum. Hiç tanımadığım birileri gelip benimle okuduğu fotoromanlarım hakkında benimle konuşuyordu. İşin sonunu soruyordu. O çok büyük bir hazdı benim için. Bu tür şeyler hoşumuza gidiyordu yani. Ben fotoroman yıldızı olmuştum.