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        Haberler Gündem Ali Yerlikaya kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? İşte Ali Yerlikaya'nın hayatı ve siyasi kariyeri

        Ali Yerlikaya kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte Ali Yerlikaya'nın hayatı ve siyasi kariyeri

        İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı, İstanbul Valisi, Gaziantep Valisi ve son olarak İçişleri Bakanı olarak çeşitli görevlerde bulunan Ali Yerlikaya'nın hayatı ve siyasi kariyeri gündemi meşgul etmeye başladı. 31 Mart tarihinde gerçekşecek yerel seçimler öncesinde, Ak Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı merak konusu olurken, birçok isim öne çıktı. Peki, "Ali Yerlikaya kimdir, kaç yaşında ve nereli?" İşte Ali Yerlikaya'nın hayatı ve siyasi kariyeri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.01.2024 - 23:55 Güncelleme: 04.01.2024 - 23:55
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        Türkiye 31 Mart Pazar günü yerel seçimler kapsamında sandık başına gidiyor. Siyasi partiler belediyeler için adayları bir bir açıklarken, Ak Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı merak edilen isimler arasında yer aldı. Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Erdoğan aralarında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın da olduğu bazı illerin adaylarını 7 Ocak Pazar günü açıklayacak. Peki, "Ali Yerlikaya kimdir, kaç yaşında ve nereli?" İşte Ali Yerlikaya hakkında tüm merak edilen soruların yanıtı...

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        ALİ YERLİKAYA KİMDİR?

        11.10.1968 tarihinde Konya'da doğdu.

        İlk, orta ve lise eğitimini Konya'da tamamladı. 1989 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesi "Kamu Yönetimi" bölümünden mezun oldu.

        1990 yılında İçişleri Bakanlığı Kaymakam adaylığı görevine başladı.

        1993 yılında Kayseri İli Felahiye İlçesi Kaymakamlığına atandı.

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        Sırasıyla; Hilvan ( Şanlıurfa ) ve Sarıkaya (Yozgat) ilçelerinde Kaymakam olarak görev yaptı.

        29.05.2003 tarihinde İçişleri Bakanlığı Hukuk Müşavirliğine, 09.02.2004 tarihinde Sağlık Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü görevine atandı.

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        13.12.2007 - 17.05.2010 tarihleri arasında Şırnak Valisi, 23.05.2010 - 09.08.2012 tarihleri arasında Ağrı Valisi, 17.08.2012 - 03.03.2015 tarihleri arasında Tekirdağ Valisi, 05.03.2015 - 03.11.2018 tarihleri arasında Gaziantep Valisi olarak görev yaptı.

        26 Ekim 2018 tarih ve 2018/202 sayılı Cumhurbaşkanlığı Atama Kararı ile İstanbul Valiliği görevine atanan Vali Yerlikaya, Hatice Nur Hanım ile evli dört çocuk babasıdır.

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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