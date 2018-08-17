Alianza Petrolera - Patriotas düellosu

Kolombiya Primera A Clausura heyecanı devam ediyor. Alianza Petrolera, 18 Ağustos 2018 Cumartesi günü Patriotas takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 23:15. Maç öncesi Alianza Petrolera 6 puanla 8. sırada, Patriotas 3 puanla 15. sırada bulunuyor. Alianza Petrolera son 5 maçında 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Patriotas, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 451. İddaa'da Alianza Petrolera kazanır 0.00, berabere biter 0.00, Patriotas kazanır 0.00 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Alianza Petrolera önceki hafta Santa Fe mücadelesinde 1-1 berabere kaldı.

Patriotas ise Envigado maçında 3-1 kazandı.

Alianza Petrolera, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 1 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Alianza Petrolera, kendi sahasında 4 gol attı, 4 gol yedi.

Patriotas, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 0 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet elde etti. Patriotas, deplasmanda 0 kez ağları sarsarken, 0 kez topu kendi kalesinde gördü.

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