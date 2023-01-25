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Haberler Sağlık Alıç Nasıl Tüketilir? Alıç Meyvesi Günde Ne Kadar Yenmeli?
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Alıç nasıl tüketilir? Alıç meyvesi günde ne kadar yenmeli?

Halk arasında eşi muşmula ismi ile de bilinmekte olan alış meyvesi oldukça faydalıdır. Antioksidan açısından oldukça zengin bir meyvedir ve hafif ekşi bir tadı bulunmakta olduğu bilinmektedir. Türkiye’de yetişmekte olan bu meyvenin genellikle dere kenarlarında ve kayalık alanlarda görülmekte olduğu gözlemlenmektedir.

Alıç Nasıl Tüketilir? Alıç Meyvesi Günde Ne Kadar Yenmeli?
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Alıç Nasıl Tüketilir?

Yabani bir meyve olan alıç, sonbahar aylarında yetişmektedir. Kırmızı, sarı, beyaz ve yeşil gibi farklı renklere sahip olduğu bilinmektedir. Astım, bronşit, damar ve kalp sistemlerini normale döndürmekte olan alıç meyvesi şeker ve tansiyon hastalıklarına da iyi gelmektedir. Taze veya kuru olarak tüketimi gerçekleştirilebilmektedir. Kuru tüketimi ise aktarlardan alınarak yapılabilmektedir. Taze yenmesi için sonbahar aylarında meyve satılmakta olan yerlerden alınabilmektedir. Aynı zamanda kaynatılarak çayının da tüketimi gerçekleştirilebilmektedir.

Alıç Meyvesi Günde Ne Kadar Yenmeli?

Alış meyvesinin günde ne kadar tüketilmesi gerektiği hakkında bir şey söylenememektedir. Çünkü her şeyin fazlasının zararlı olduğu bilinmekte ve buna uygun bir şekilde az miktarda, doğru bir şekilde tüketilmesi gerekmektedir. Genellikle alıç çayının gün içerisinde en fazla 3 defa tüketilmesi gerekmektedir. Ancak bu durum kişiden kişiye değişim göstermektedir. Oldukça sık merak edilen alıç meyvesi günde ne kadar yenmeli sorusunun aslında net bir cevabı bulunmamaktadır. Bundan dolayı da dikkatli bir şekilde ve aşırıya kaçılmadan tüketilmesi önerilmektedir.

Kırmızı Alıç Yenir mi?

Akdeniz’de yüzyıllardır yetiştirilmekte olan gülgiller ailesinden gelmekte olan bir ağaçtır. Halk arasında oldukça farklı isimler ile tanınmakta olan bir meyvedir. Hem taze olarak hem de kuru olarak tüketimi gerçekleştirilebilmekte olan bir meyvedir. Pek çok faydası ile bilinmekte olan bu meyve aynı zamanda farklı renklerle de ön plana çıkmaktadır. Bu noktada ise kırmızı renkte olan alıçların da yenilebildiği söylenebilmektedir.

Alıç Çekirdeği Nasıl Tüketilir?

Pek çok faydası ile bilinmekte olan alıç, farklı biçimlerde tüketilebilmekte olan bir bitkidir. Öncelikle hem kuru hem de yaş halde iken tüketiminin gerçekleştirilebilmekte olduğu bilinmektedir. Bu iki haldeyken de faydalarını göstermekte olduğu söylenmektedir. Oldukça faydalı olan bu meyvenin çay yapılara tüketimi de oldukça sık başvurulan yöntemler arasında yer almaktadır. Alıç çekirdeği nasıl tüketilir sorusunun cevabı ise genellikle alış meyvesi ve yaprağı ile birlikte hazırlanmış olan çay biçiminde tüketimidir.

Alıç Meyvesinin Faydaları

Alıç meyvesinin faydaları oldukça fazladır. Özellikle yağ açısından önemli bir etkiye sahip olduğu bilinmektedir. Metabolizmayı hızlandırmakta olan bir etkisi bulunmaktadır. Aynı zamanda tansiyon hastaları için de şifalı olduğu bilinmektedir. Yüksek ve düşük tansiyonların kontrol edilmesini sağlamaktadır. İçerisinde yüksek miktarda C vitamini bulunduğundan dolayı cildin temizlenmesine ve yenilenmesine olanak sağlamaktadır. Bunların yanı sıra hafızayı güçlendirmekte olan bir etkisi de bulunmaktadır. Kabızlık sorununun giderilmesine de yardımcı olmaktadır. Genel olarak bakıldığında pek çok farklı alanda faydası bulunmakta olan bir meyvedir ve bundan dolayı da sıkça tüketimi gerçekleştirilmektedir.

Alıç Çayı Nasıl Yapılır?

Oldukça faydalı olan bu çayın yapımı için 2 bardak su ve bir tatlı kaşığı kurutulmuş alış gerekmektedir. Bu iki malzemenin bir tencereye alınması ve ardından 10 dakika boyunca kaynamaya bırakılması gerekmektedir. Ardından tüketimi gerçekleştirilebilmektedir. Oldukça kolay bir şekilde yapılmakta olan bu çayın en fazla 3 defa tüketilmesi gerektiği söylenmektedir.

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Haberi Hazırlayan : Kubilay Kos

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