Alıç Nedir, Ne İşe Yarar? Alıç Meyvesi ve Yaprağının Sağlığa Faydaları!
Halk arasında "muşmula" olarak bilinen alıç meyvesi, son dönemlerde sıklıkla adından bahsedilen bir meyvedir. Tadı hafif buruktur ancak görünüşü son derece ilgi çekicidir. Farklı yörelerde çeşitli isimlerle alınan alıç, özellikle antioksidan özellikleriyle son dönemlerin en fazla merak edilen bitkileri arasına girmiştir. Peki alıçın faydaları kadar zararları da var mı?
Çiçekleri ve meyvesi büyük bir antioksidan kaynağı olan alıç, çeşitli mineral ve vitamin içeriğiyle göze çarpar. Eter yağı, organik asit, saponin ve çeşitli mineral değerlerine sahip olan meyve, özellikle kalp hastalıklarına yaptığı katkıya uzmanların bahsettiği bir meyve olmuştur. Eski Roma ve Yunanlılar tarafından “mutluluk” sembolü olarak görülen alıç, geçmiş dönemlerde sağlık faydaları nedeniyle yoğun olarak kullanılmıştır. Bu noktada aklınıza “Alıç meyvesi hangi hastalığa iyi gelir?” sorusu gelmiş olabilir. Bunun cevabını öğrenmek için yazının devamını okuyabilirsiniz…
ALIÇIN FAYDALARI
Alıçın faydaları için aşağıdaki listeye bakabilirsiniz;
ALIÇIN ZARARLARI
Bu noktada alıçın zararları da merak edilmiş olabilir. Genel olarak faydalarıyla bilinen alıç, özellikle kalp çarpıntıları için iyi kabul edilir. Ancak bunu elde etmek için gereğinden fazla tüketildiğinde göğüs ağrısı ve kalp çarpıntısı gibi belirtiler gözlenebilir. Ayrıca mide bulantısı ve bağırsak kanamasına ek baş dönmesi belirtileri görülebilir. Alıç meyvesinin bilhassa kalp ilaçları ile beraber tüketilme durumuna dikkat edilmesi gerekir. Böyle bir durumda kesinlikle doktor tavsiyesi istenmelidir. Ayrıca çocukların, hamilelerin ve emziren annelerin de alıç tüketimini doktor kontrolünde yapması en doğrusudur.
ALIÇ MEYVESİ HANGİ HASTALIKLARA İYİ GELİR?
Peki alıç meyvesi hangi hastalığa iyi gelir? Bilhassa kalp ve damar sağlığına konu olan hastalıklara iyi geldiği düşünülen alıç meyvesi, geleneksel tıpta da yıllar boyu bu amaçla kullanılmıştır. Bu ve bununla bağlantılı hastalıklar için kullanılan alıç meyvesi, uzmanlar tarafından kontrollü tüketilmesi konusunda uyarı yapılan bir meyvedir. Dikkatli kullanımda fayda sağlayacağı bazı hastalıklar;
Tüm bu sağlık sorunlarına destek olmasının yanı sıra kullanımı dikkatli olmalıdır. Çünkü alıç meyvesinin gücü yüksektir. Meyvenin yanı sıra alıç içerek takviyelerin dahi doktor kontrolünde alınması önemlidir. Bilhassa kalp ve damar hastalıkları, tansiyon ve kolesterol gibi çeşitli sorunlar yaşayan insanların doktora danışmasında fayda vardır.
ALIÇ YAPRAĞININ FAYDALARI
Alıç yaprağının faydaları da meyvesi kadar merak edilir. Yaprakların ince ince kıyılması ve bir bardak suyla kaynatılması sayesinde alıç yaprağından çay yapılarak içilebilir. Demlenmesi için 10 dakikaya ihtiyaç vardır. Alıç yaprağının faydaları şunlardır;
ALIÇIN FAYDALARI
Alıçın faydaları söz konusu olduğunda antioksidan özelliği öne çıkar. Kan damarlarını genişletmeye, kan damarlarını hasardan korumaya ve akışı iyileştirmeye destek olan alıç, sayısız faydasıyla geçmiş dönemlerde sağlık için sıkça kullanılmıştır. Özellikle bağışıklık sistemini güçlendirme özelliğiyle öne çıkan ve enfeksiyonu önleyen alıç şu işlevlere sahiptir;
ALIÇ MEYVESİ SİNDİRİME İYİ GELİR Mİ?
Son dönemlerde bu meyvenin çayının popüler olmasıyla kullanıcıların büyük bir kısmı, “Alıç neye iyi gelir?” sorusunu sormaya başlamıştır. Lifli yapısıyla kabızlığı önleme etkisi bulunur. Bilhassa yağlı yiyeceklerin sindiriminde etkili olan alıç meyvesi, ağır yemek yiyen kişilerin sıkça başvurduğu bir seçenektir. Alıç meyvesi faydaları ile sindirim problemleriyle tanışmak istiyorsanız öğün sonrası bir fincan alıç çayı içebilirsiniz. Böylece sindirim sisteminizi rahatlatabilirsiniz.
ALIÇ MEYVESİ BAĞIRSAK SAĞLIĞINA İYİ GELİR Mİ?
Alıç meyvesinin sindirim sisteminin yanı sıra bağırsak sağlığı noktasında da etkili olduğu bilinenler arasındadır. Bağırsak sağlığı için gereken faydalı bakteri oluşumuna destek olan alıç, doğal bir probiyotik olma özelliğine sahiptir. Bu özelliğiyle bağırsak enfeksiyonlarında kendini gösterebilir ve kişinin hazımsızlığını giderebilir.