Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Alice Hirson hayatını kaybetti - Magazin haberleri

        Alice Hirson hayatını kaybetti

        'Full House' ve 'Dallas' gibi dizilerde canlandırdığı karakterlerle tanınan Alice Hirson, 95 yaşında hayatını kaybetti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.02.2025 - 14:55 Güncelleme: 23.02.2025 - 14:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        'Dallas'ın yıldızı hayatını kaybetti
        ABONE OL

        ABD'li oyuncu Alice Hirson'dan acı haber geldi. 'Full House' ve 'Dallas' gibi dizilerle tanınan Hirson, 95 yaşında hayata veda etti.

        Ünlü oyuncunun oğlu David Hirson, The Hollywood Reporter'a yaptığı açıklamada annesinin doğal sebeplerden dolayı vefat ettiğini belirtti.

        David Hirson, ayrıca annesi Alice Hirson'un yaklaşık bir yıldır Los Angeles'taki bir hastanede tedavi gördüğünü söyledi.

        ALICE HIRSON HAKKINDA

        Alice Hirson, 10 Mart 1929'da Alice C. Thorsell adıyla New York'ta dünyaya geldi.

        1951'de başladığı oyunculuk kariyerini 2021'e kadar sürdürdü. Ağırlıklı televizyon yapımı pembe diziler ve tiyatro oyunlarında yer aldı. En çok; 'Traveller Without Luggage', 'The Investigation', 'Dallas' ve 'Ellen' adlı yapımlardaki oyunculuğu ile dikkat çekti.

        Alice Hirson ayrıca; 'Hallmark Hall of Fame', 'Starlight Theatre', 'The Edge of Night', 'Another World', 'Somerset', 'One Life to Live', 'Private Benjamin', 'Revenge of the Nerds', 'Mass Appeal, Blind Date', 'Bride of Boogedy', 'The Big Picture', 'The Glass House', 'Lost', 'Law & Order', 'ER', 'NYPD Blue', 'Judging Amy', 'Just Shoot Me!', 'Cold Case' ve 'General Hospital' gibi yapımlarda rol aldı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Alice Hirson
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        AK Parti'de Büyük Kongre günü
        AK Parti'de Büyük Kongre günü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Değer Deniz cinayetini kılık değiştirip çözdüler!
        Değer Deniz cinayetini kılık değiştirip çözdüler!
        Nasrallah için 5 ay sonra cenaze töreni
        Nasrallah için 5 ay sonra cenaze töreni
        Galatasaray sahasında, Fenerbahçe deplasmanda etkili
        Galatasaray sahasında, Fenerbahçe deplasmanda etkili
        YouTube'un gizli kalan tarafı!
        YouTube'un gizli kalan tarafı!
        Okan Buruk'tan derbi hazırlığı
        Okan Buruk'tan derbi hazırlığı
        Derbide 17 futbolcu ilki yaşayabilir!
        Derbide 17 futbolcu ilki yaşayabilir!
        "Musk'ın Kanada vatandaşlığı iptal edilsin" kampanyası
        "Musk'ın Kanada vatandaşlığı iptal edilsin" kampanyası
        Tripofobi sahibi olabilirsiniz!
        Tripofobi sahibi olabilirsiniz!
        Yunan adalarında sismik hareketlilik sürüyor
        Yunan adalarında sismik hareketlilik sürüyor
        Fenerbahçe, ligde puan farkını kapatmak istiyor!
        Fenerbahçe, ligde puan farkını kapatmak istiyor!
        "Beni ölümle tehdit ediyor"
        "Beni ölümle tehdit ediyor"
        Almanya sandık başında
        Almanya sandık başında
        Bu 6 alışkanlık metabolizmayı yavaşlatıyor
        Bu 6 alışkanlık metabolizmayı yavaşlatıyor
        İstanbul Boğazı 'dondu'
        İstanbul Boğazı 'dondu'
        Derbide gözler onlarda olacak!
        Derbide gözler onlarda olacak!
        Herkesin yaptığı ama yanlış olan o hareket!
        Herkesin yaptığı ama yanlış olan o hareket!
        "Kaçış planını ben çizdim"
        "Kaçış planını ben çizdim"
        "Toksik pozitiflik" nasıl zarar veriyor?
        "Toksik pozitiflik" nasıl zarar veriyor?