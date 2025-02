Alice Hirson hayatını kaybetti

ABD'li oyuncu Alice Hirson'dan acı haber geldi. 'Full House' ve 'Dallas' gibi dizilerle tanınan Hirson, 95 yaşında hayata veda etti.

Ünlü oyuncunun oğlu David Hirson, The Hollywood Reporter'a yaptığı açıklamada annesinin doğal sebeplerden dolayı vefat ettiğini belirtti.

David Hirson, ayrıca annesi Alice Hirson'un yaklaşık bir yıldır Los Angeles'taki bir hastanede tedavi gördüğünü söyledi.

ALICE HIRSON HAKKINDA

Alice Hirson, 10 Mart 1929'da Alice C. Thorsell adıyla New York'ta dünyaya geldi.

1951'de başladığı oyunculuk kariyerini 2021'e kadar sürdürdü. Ağırlıklı televizyon yapımı pembe diziler ve tiyatro oyunlarında yer aldı. En çok; 'Traveller Without Luggage', 'The Investigation', 'Dallas' ve 'Ellen' adlı yapımlardaki oyunculuğu ile dikkat çekti.

Alice Hirson ayrıca; 'Hallmark Hall of Fame', 'Starlight Theatre', 'The Edge of Night', 'Another World', 'Somerset', 'One Life to Live', 'Private Benjamin', 'Revenge of the Nerds', 'Mass Appeal, Blind Date', 'Bride of Boogedy', 'The Big Picture', 'The Glass House', 'Lost', 'Law & Order', 'ER', 'NYPD Blue', 'Judging Amy', 'Just Shoot Me!', 'Cold Case' ve 'General Hospital' gibi yapımlarda rol aldı.