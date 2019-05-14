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Aliço, Yücel'in elinde!

Ay Yapım imzalı ‘Çukur’un dün akşam ekrana gelen bölümünde Uluç’un gerçek yüzünü öğrenen Koçovalılar, onu kullanarak Yücel’e ulaşmaya çalıştılar. Final sahnesinde kendisine tuzak kurulan Yücel, Koçovalıları oyuna getirerek hem Uluç’u öldürdü hem de Aliço’yu kaçırdı

Çukur - Show TV

Show TV’de izleyicilerle buluşan ‘Çukur’un dün akşam yayınlanan bölümünde Koçovalılar ile Yücel arasındaki kovalamacada tansiyon yükseldi. Uluç’la ilgili tüm gerçekleri öğrenen Koçovalılar, Uluç’un aracılığıyla Yücel’e tuzak kurdu. Ancak hiç beklemedikleri bir hamleyle karşılaşarak Yücel’i avlamaya çalışırken kendileri oyuna geldi. Uluç, gizli mekana gelen otomobilden Yücel’in inmesini beklerken karşısında onun adamlarını görünce şoke oldu. Bu sırada Yamaç başta olmak üzere herkesten habersiz evi gören bir yerde pusuda bekleyen Aliço, arkasından gelen ve Uluç’u hedefine alan kurşun sesiyle büyük şaşkınlık yaşadı. Uluç’u vuran kurşunun kendi silahından çıktığını düşünürken arkasını döndüğünde karşısında Yücel’i buldu. Uluç’un hayatını kaybettiği dakikalarda, Yücel de ardında sadece siyah bir zarf bırakarak Aliço’yu kaçırdı. Aliço’nun nasıl kurtulacağı büyük bir merakla beklenecek.

Yücel’in, Koçovalıları oyuna getirdiği final sahnesi:

 

ÇUKUR’DA KOZLAR FUTBOLLA PAYLAŞILIRKEN, SOSYAL MEDYADA DA ÇUKURSPOR KONUŞULDU!

Çukur, dün akşam ekrana gelen yeni bölümüyle ABC1 20+'da 7.87 izlenme oranı (rating),18.71 izlenme payı (share),AB’de 6.81 izlenme oranı (rating),17.42 izlenme payı (share),Total’de ise 7.89 izlenme oranı (rating),18.72 izlenme payı (share) elde etti. #çukurspor etiketi Twitter Türkiye'de 10 saat 10 dakika, dünyada ise 3 saat 50 dakika TT listesinde kaldı.

CUMALİ VE DAMLA’NIN DUYGU YÜKLÜ YÜZLEŞMESİ!

Babasıyla ilgili gerçekleri öğrendikten sonra çıkmaza düşen Damla, Cumali’yle karşı karşıya geldi. Cumali’nin de Uluç’la ilgili her şeyi bildiğini gören Damla, her şeyi babasının sevgisini kazanabilmek için yaptığını söyleyerek gözyaşlarına boğuldu. Damla’nın ilk defa kendini Cumali’ye açtığı anlar ekran başındakileri de derinden etkiledi.

Cumali ile Damla’nın yakınlaştığı anlar:

Bölümde Koçovalılar arasındaki gergin dakikalar, İdris’in duruma müdahale etmesiyle izleyicilere ‘Çukur’un en eğlenceli anlarından birini yaşattı. İdris, herkesi halı sahada toplayarak kozlarını futbolla paylaşmalarını istedi. Koçovalılar ile Aliço, Celasun, Emmi, Medet, Meke, Metin ve Kemal arasındaki maç, ekran başındakileri de kahkahalara boğdu.

Koçovalılar arasındaki gergin dakikaların halı sahada son bulduğu dakikalar:

‘Çukur’, yeni bölümüyle 20 Mayıs Pazartesi akşamı saat 20.00’de Show TV’de!

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