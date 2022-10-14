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Haberler Magazin Alina Boz: Filmimiz umut verip, izleyicinin yüzünü güldürecek - Magazin haberleri
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Alina Boz: Filmimiz umut verip, izleyicinin yüzünü güldürecek

Gerçek olaylardan uyarlanan 'Bandırma Füze Kulübü'nün başrol oyuncularından Alina Boz, bilinmezlerle dolu gökyüzünün ötesine ulaşmaya çalışan idealist gençlerden birini canlandıracak. Oyuncu, filmde 'Leyla' karakterine hayat verecek

Alina Boz: Filmimiz umut verip, izleyicinin yüzünü güldürecek - Magazin haberleri
"Filmimiz umut verip, izleyicinin yüzünü güldürecek"
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HABERTURK.COM

Oyuncu Alina Boz, Ömer Faruk Sorak’ın yönettiği, Deniz Can Aktaş’la başrolleri paylaştığı 'Bandırma Füze Kulübü' filmi ile ilgili konuştu.

Alina Boz, "Hayal etmek başarmanın yarısıdır. Hele ki yanında sana inanan ve destekleyen insanlar varsa aşılamayacak engel yoktur. Filmimiz de tam olarak bunu anlatıyor. Seyirciye umut verecek, yüzlerini güldürecek bir hikaye" dedi.

'LEYLA' KARAKTERİNE HAYAT VERECEK

Füze yapmak için yılmadan çalışan idealist gençlerden birini canlandıran Alina Boz, ilk aşkın ilk kıpırtılarını içinde taşırken bir seçim yapmak zorunda kalan 'Leyla' karakterini canlandıracak.

Film, kahramanlarından bazılarının hala hayatta olduğu, günümüzden yıllar önce kurdukları bilim kulübündeki çalışmalarıyla önce uzaya roket göndermeyi başaran, sonra uluslararası yarışmalarda dereceler kazanarak ülkemizi gururlandıran ancak buna rağmen sürekli engellemelerle karşılaşan liseli gençlerin yılmadan devam ettirdikleri mücadelesini anlatıyor.

'Bandırma Füze Kulübü'nde Alina Boz ve Deniz Can Aktaş’la birlikte Atay Yıldız, Erkan Kolçak Köstendil, Aslı Bekiroğlu, Görkem Sevindik, Öykü Gürman, Tolga Canbeyli, Gökhan Yıkılkan, Bahtiyar Engin, Ahmet Saraçoğlu ve Altan Erkekli gibi oyuncular rol alıyor.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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