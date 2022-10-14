Alina Boz: Filmimiz umut verip, izleyicinin yüzünü güldürecek

"Filmimiz umut verip, izleyicinin yüzünü güldürecek" 0:00 / 0:00

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Oyuncu Alina Boz, Ömer Faruk Sorak’ın yönettiği, Deniz Can Aktaş’la başrolleri paylaştığı 'Bandırma Füze Kulübü' filmi ile ilgili konuştu. Alina Boz, "Hayal etmek başarmanın yarısıdır. Hele ki yanında sana inanan ve destekleyen insanlar varsa aşılamayacak engel yoktur. Filmimiz de tam olarak bunu anlatıyor. Seyirciye umut verecek, yüzlerini güldürecek bir hikaye" dedi.

'LEYLA' KARAKTERİNE HAYAT VERECEK Füze yapmak için yılmadan çalışan idealist gençlerden birini canlandıran Alina Boz, ilk aşkın ilk kıpırtılarını içinde taşırken bir seçim yapmak zorunda kalan 'Leyla' karakterini canlandıracak.

Film, kahramanlarından bazılarının hala hayatta olduğu, günümüzden yıllar önce kurdukları bilim kulübündeki çalışmalarıyla önce uzaya roket göndermeyi başaran, sonra uluslararası yarışmalarda dereceler kazanarak ülkemizi gururlandıran ancak buna rağmen sürekli engellemelerle karşılaşan liseli gençlerin yılmadan devam ettirdikleri mücadelesini anlatıyor.