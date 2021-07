"GÖRMEYİ ERTELEDİĞİM YERLERE GİDECEĞİM"



Öte yandan geçtiğimiz aylarda pandemi sürecinin kendisine hayatta hiçbir şeyi ertelememeyi öğrettiğini açıklayan Alina Boz, seyahate çıkma planları kurduğunu söylemişti.



23 yaşındaki oyuncu, "Uzun bir Avrupa tatiline çıkmak istiyorum. Uzun zamandır ertelediğim, görmek istediğim yerleri görmek istiyorum. Pandemide öğrendiğim en önemli şey, hiçbir şeyi ertelememek gerektiği oldu. Her zaman istediklerinizi yapmak için sınırsız zamanınız olduğunu, her şeyin sizin kontrolünüzde olduğunu düşünüyorsunuz ama bir gün geliyor, öyle olmadığını fark ediyorsunuz. Her şey yoluna girdiğinde ilk yapacağım şey, görmeyi ertelediğim yerlere gitmek olacak." demişti.