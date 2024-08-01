Alişan, 5 yıl önceki fotoğrafları paylaştı
Alişan, kendi ve Çağla Şıkel'in çocuklarıyla ilgili yaptığı sosyal medya paylaşımıyla geçmişe götürdü
Alişan, uzun yıllar birlikte çalıştığı ve yakın arkadaşı olan Çağla Şıkel'in oğulları Kuzey ve Güney'in, kendi oğlu Baran ile çekilmiş fotoğraflarını yayımladı.
Ünlü şarkıcı, sosyal medya hesabından, çocuklarının 5 yıl önceki halleri ve şimdiki hallerini kolaj yaparak takipçileriyle paylaştı.
Ünlü model ise Alişan'ın yaptığı bu paylaşımlarını kendi sayfasında tekrardan paylaştı.
Fotoğraflar: DepoPhoto, Instagram