Alişan-Buse Varol çifti: Bebeğimiz Türk pasaportu taşıyacak

Alişan eşi Buse Varol ve Ece Erken ile Etiler'de görüntülendi. Bebeklerini şubat ayının ilk haftası gibi kucaklarına alacaklarını söyleyen Alişan, "Yurt dışında doğum yapanlara saygı gösteririz. Onların tercihi ama biz öyle hiç istemedik. Türk pasaportu taşıyacak olmasından ve bizim de Türk pasaportu taşıdığımızdan dolayı gururluyuz" dedi