Alişan'dan Buse Varol'a: Yolumuz daha çok uzun!

"DAHA YOLUMUZ ÇOK UZUN"

Buse Varol ile birlikte çekilen eski bir fotoğrafını yayınlana ünlü şarkıcı, gönderisine, "5 yıl oldu bu fotoğrafı çekeli... Birlikte ilk fotoğrafımız... Ve inşallah daha yolumuz çok uzun... Doğum günün kutlu olsun aşkım. Seni seviyorum..." ifadelerini not düştü.

"ÇOCUKLARIMIZLA SAĞLIKLI YAŞLARIMIZ OLSUN"

Alişan ile ilişkisine yeniden şans veren Varol ise, "İnşallah çocuklarımızla sağlıklı yaşlarımız olsun beraber aşkım. Ben de seni seviyorum..." diyerek, eşine teşekkür etti.