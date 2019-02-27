3 | 27

"CAHİLLİĞİNİZİN İSPATI"

Bu paylaşıma bir sosyal medya kullanıcısı, "Bu devirde halen sünnet yaptırıyorsanız ve bunun adına erkekliğe adım diyorsanız bu sadece bilgisiz hatta cahil olduğunuzun ispatıdır. Beyninizi kullanın lütfen" yorumunu yaptı.