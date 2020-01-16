Alişan: Demet Akalın ile birlikte bir düet projemiz var - Magazin haberleri

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Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; önceki akşam gerçekleşen Karnaval Medya Grubu'nun yeni yayın dönemi tanıtım partisinde yıldız yağmuru yaşandı. Müzik, televizyon iş ve cemiyet dünyasından pek çok ünlü isim gecede birlikte eğlendi. Geceye katılan ünlüler renkli görüntüler oluşturdu.

"ALBÜM HAZIRLIĞINDAYIM"

Türkücü Alişan, geceye eşi Buse Varol ile birlikte katıldı. Albüm hazırlığında olduğunu söyleyen Alişan, Demet Akalın ile düet yapacaklarını dile getirdi.

Alişan, "Yeni albüm hazırlığındayım. Demet ile birlikte bir düet projemiz var" açıklamasını yaptı.