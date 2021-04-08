Akalın'ın ardından mekandan çıkan Alişan, "Komedilik bir iş için görüşüyoruz. Televizyona bir şeyler yapacağız. Bir de Youtube'a kanal açtık. Günlük hayatımız, ev hallerimizi paylaşacağız" dedi.

Alişan, çocukları hakkındaki sorulara da, "Eliz büyüyor, Burak artık abi oldu. Çok seviyor kardeşini" ifadelerini kullandı.