Şarkıcı Alişan'ın 38 yaşındaki kardeşi Selçuk Tektaş geçtiğimiz hafta koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetmişti. Tektaş için Nişantaşı'ndaki Teşvikiye Camii'nde mevlit okutuldu.

Mevlide Alişan'ın yanı sıra hayatını kaybeden Selçuk Tektaş'ın eşi Merve Tektaş , babası Mehmet Tektaş, annesi Suzan Tektaş, türkücü Ceylan, oyuncu Saruhan Hünal, sunucu Özlem Yıldız ile yakınları ve sevenleri katıldı. Alişan, mevlit öncesinde akşam ezanını kendisi okurken, mevlide gelenlere lokma ve yemek dağıtıldı.

Suzan Tektaş gözyaşlarına boğuldu

"KALBİMDE BİR ÖMÜR KALACAKSIN KARDEŞİM"

Kardeşinin acısıyla sarsılan Alişan, dün sosyal medya hesabından duygusal bir gönderi yayınlamıştı.

Ünlü şarkıcı, "Bugün 7. gün... Ve sen benim kalbimde bir ömür kalacaksın kardeşim. O kadar dua aldın ki herkesten ve almaya devam ediyorsun ki... Eminim Allah'ım seni en güzel yerde misafir ediyordur. Annen, baban, eşin, çocukların, yeğenlerin, kuzenlerin, akrabaların, dostların, arkadaşların ve biz seni hiç bitmeyecek bir özlemle ve dualarla her zaman anacağız. Hep bu gülümsemenle kalacaksın aklımda. Allah’ım senin mekanını cennet eylesin inşallah. Seni çok seviyorum canım kardeşim. Başlayacağım bir yerden ama ne zaman, nasıl başlayacağım bilmiyorum... Hepimiz hep sen varsın gibi bir yerden başlayacağız tekrar. Hiç gitmemişsin gibi..." ifadelerini kullanmıştı.

"ARTIK 4 ÇOCUĞUM VAR"

Alişan, geçtiğimiz günlerde yaptığı paylaşımda ise, "Abim bizi öksüz bıraktım gittin... Sen benim kardeşimdin, neşemdin, arkadaşımdın, sırdaşımdın her şeyimdin... Ben şimdi sensiz ne yapacağım.. Dualar ettik, şifalar gönderdik ama hiçbiri fayda etmedi... Allah'ım seni bizden daha çok istedi yanına aldı... 2 çocuğum, 2 yeğenim vardı, şimdi 4 çocuğum var artık... Sen rahat uyu Eyşan'ım, Ceylan'ım, Merve’m bana emanet... Seni çok seviyorum abim... Yaşadığın sürece beni gururlandırdığın her an için sana teşekkür ederim... Seni bir daha görememek beni delirtiyor olsa da maneviyatını her zaman yaşatacağım Selçuk’um... Seni çok seviyorum Allah’ım mekanını cennet eylesin İnşallah..." sözlerine yer vermişti.

Selçuk Tektaş 12 Mayıs 1983'de dünyaya gelmişti. Evli ve iki kız babası olan Tektaş, 2009 yılında Merve Tektaş ile evlenmişti. Tektaş, Alişan'ın menajerliğini yapıyordu.