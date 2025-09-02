Asoğlu, alışverişin insanın ihtiyaçlarını karşılamak için yaptığı doğal bir eylem olduğunu söyledi.

Her davranışın fazlasının zarar verebileceğini vurgulayan Asoğlu, şunları kaydetti: "İhtiyaç olmayan bir şeyi ihtiyaçmış gibi ekonomik kapasiteyi göz önüne almadan almak, ardından üzülmek, pişman olmak, bu durumun kişinin ailesel ve sosyal işlevselliğini bozması ve bunu tekrarlaması artık bir bağımlılıktır. Bunun tedavi edilmesi lazım. Aksi takdirde sonunda çeşitli psikiyatrik hastalıklara kapı açılabilir."

Çeşitli reklamların ve sosyal medyanın alışverişi tetiklediğini anlatan Asoğlu, kişinin ihtiyacı olmadığı halde bir tatmin uğruna alışveriş yapabildiğini aktardı.

Toplumda alışveriş bağımlılığının arttığına dikkati çeken Prof. Dr. Asoğlu, "Alışveriş bağımlılığını düzeltmek için kişinin farkındalığını artırmak açısından psiko-eğitim yapılması çok önemli. Bence en önemli faktörlerden biri de kredi kartlarını kullanmamaktır" diye konuştu.