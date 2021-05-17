Koronavirüste kademeli normalleşme tedbrileri bu sabat saat 05.00'ten beri uygulanıyor. Kademeli normalleşme genelgesi kararları ve tam kapanmayla faaliyetleri durdurulan işletmelerin ne zaman açılacağı gündemden düşmüyor. Alışveriş merkezleri açıldı mı? AVM çalışma saatleri: kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

AVM'LER KAÇTA AÇILIYOR KAÇA KADAR AÇIK?

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulunun tavsiyeleri ve salgının seyrinde yaşanan gelişmeler göz önüne alındığında 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 05.00’ten 1 Haziran 2021 Salı günü saat 05.00’e kadar kademeli normalleşme kararları uygulanacak.

Kademeli normalleşme döneminde; hafta içerisinde yer alan günlerde (Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma) 21.00­-5.00 saatleri arasında, hafta sonları ise Cuma günleri saat 21.00’den başlayıp, Cumartesi ve Pazar günlerinin tamamını kapsayacak ve Pazartesi günleri saat 05.00’de tamamlanacak şekilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

İçişleri Bakanlığı genelgesine göre Alışveriş merkezlerinin(AVM) ise; hafta içi 10.00-20.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek olup, hafta sonları kapalı olacak.