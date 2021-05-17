Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündem
ABONE OL

Alışveriş merkezleri açıldı mı? AVM çalışma saatleri: kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

Ülke genelinde uygulanan tam kapanma tedbirleri bu sabah saat 05.00 itibarıyla sona erdi. Koronavirüs vaka sayılarını düşürmek adına uygulanan tam kapanma tedbirleri kapsamında kapalı olan işletmeler arasında olan AVM'lerin ne zaman açılacağı merak konusu olmuştu. Alışveriş merkezleri açıldı mı? AVM çalışma saatleri: kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

Alışveriş merkezleri açıldı mı? AVM çalışma saatleri: kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

Koronavirüste kademeli normalleşme tedbrileri bu sabat saat 05.00'ten beri uygulanıyor. Kademeli normalleşme genelgesi kararları ve tam kapanmayla faaliyetleri durdurulan işletmelerin ne zaman açılacağı gündemden düşmüyor. Alışveriş merkezleri açıldı mı? AVM çalışma saatleri: kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

AVM'LER KAÇTA AÇILIYOR KAÇA KADAR AÇIK?

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulunun tavsiyeleri ve salgının seyrinde yaşanan gelişmeler göz önüne alındığında 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 05.00’ten 1 Haziran 2021 Salı günü saat 05.00’e kadar kademeli normalleşme kararları uygulanacak.

Kademeli normalleşme döneminde; hafta içerisinde yer alan günlerde (Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma) 21.00­-5.00 saatleri arasında, hafta sonları ise Cuma günleri saat 21.00’den başlayıp, Cumartesi ve Pazar günlerinin tamamını kapsayacak ve Pazartesi günleri saat 05.00’de tamamlanacak şekilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

İçişleri Bakanlığı genelgesine göre Alışveriş merkezlerinin(AVM) ise; hafta içi 10.00-20.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek olup, hafta sonları kapalı olacak.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

VAHŞET! Son dakika: Adıyaman'da gürültü kavgası cinayetle bitti - Haberler
GÜNDEMGürültü kavgası cinayetle bitti
Son dakika haberi Bakan Soylu: Akdeniz'de 1,5 ton uyuşturucu ele geçirildi
GÜNDEMBakan Soylu: Akdeniz'de 1,5 ton uyuşturucu ele ...
Son dakika: İçişleri Bakanı Soylu'dan Sedat Peker hakkında suç duyurusu
GÜNDEMSoylu'dan Peker hakkında suç duyurusu
SON DAKİKA: Şort giydiği için genç kızı dövmüştü! Mahkemeden flaş karar - Haberler
GÜNDEMŞort giydiği için darbedildi!
Kurban Bayramı ne zaman? 2021 Kurban Bayramı tatili kaç gün?
GÜNDEMKurban Bayramı ne zaman?
YİNE AYNI CEZA! Son dakika: Eşini bıçaklayan sanık, 16 yıl 9 ay hapse çarptırıldı - Haberler
GÜNDEMVahşete yine aynı ceza!
Son dakika: Muharrem İnce parti dilekçesini Bakanlığa verdi
GÜNDEMİnce parti dilekçesini Bakanlığa verdi
COVİD-19'A YENİK DÜŞTÜ! Son dakika: Belediye başkanı Kemal Şengül hayatını kaybetti
GÜNDEMBelediye başkanı koronaya yenik düştü
CİNAYET! Son dakika: Kısıtlama saatinde husumetlisini öldürdü
GÜNDEMKısıtlama saatinde husumetlisini öldürdü
ÖLÜM NEDENİ BELLİ OLDU! Mersin'de karaya vuran dev balinanın otopsi sonucu açıklandı - Haberler
GÜNDEMDev balinanın ölüm nedeni açıklandı