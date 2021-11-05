Aliyev: Ermenistan'a barış anlaşması teklif ettik 0:00 / 0:00

İHA

Azerbaycan’da Nizami Gencevi Uluslararası Merkezi tarafından Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in himayesinde organize edilen 8. Küresel Bakü Forumu bu yıl da düzenlendi.

"Covid-19 sonrası dünya" başlığı altında düzenlenen Küresel Bakü Forumu'na Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Eski Başbakan ve AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi Genel Direktörü Tatiana Valovaya, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Üyesi Sefik Dzaferovic başta olmak üzer 40'tan fazla ülkeden üst düzey temsilciler, eski devlet ve hükümet başkanları, uluslararası ve sivil toplum kuruluşlarının yetkilileri katıldı.

"ERMENİSTAN'A BARIŞ ANLAŞMASI ÜZERİNDE ÇALIŞMAYA BAŞLAMAYI TEKLİF ETTİK"

Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki savaştan sonra çatışma sonrası bir döneme girildiğini vurgulayan Aliyev, “Bir barış anlaşması üzerinde çalışmaya başlamamız için Ermenistan’a bir dizi teklifte bulunduk. Savaştan bahsetmiyoruz, barıştan, gelecekten bahsediyoruz. Maalesef bu teklife henüz bir yanıt gelmedi” ifadelerini kullandı.

"AZERBAYCAN İHTİLAFI KENDİSİ ÇÖZDÜ"

Forumun katılımcılarına Ermenistan-Azerbaycan ihtilafın çözüldüğünü belirten Aliyev, “Azerbaycan ihtilafı kendisi çözdü. Azerbaycan, 1993 yılında kabul edilen ve Ermeni birliklerinin işgal altındaki Azerbaycan topraklarından koşulsuz ve derhal geri çekilmesini talep eden BM Güvenlik Konseyi kararlarını bizzat kendisi uyguladı. Ne yazık ki 27 yıl boyunca bu kararlar kağıt üzerinde kaldı. Azerbaycan toprak bütünlüğünü geri getirmeseydi bu kararlar önümüzdeki 27 yıl boyunca kağıt üzerinde kalacaktı" şeklinde konuştu. Aliyev, "Uluslararası hukuk çerçevesine dayanarak, BM Sözleşmesi'nin 51. maddesine atıfta bulunarak savunma hakkımızı kullandık. Çünkü sadece BM Güvenlik Konseyi değil, diğer uluslararası kuruluşlar da Azerbaycan topraklarının işgali konusunda benzer karar ve kararlar almıştır” ifadelerini kullandı.