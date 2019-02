Enis Yıldırım'ın haberine göre Bahçecik Mahallesi'nde yaşayan S.S. ve U.S. arasında bir süre önce şiddetli geçimsizlik başladı. S.S. adlı kadın, kocasının alkol aldığı için yaşanan huzursuzluğu kayınvalidesi ile paylaştı.



KOCASINDAN KURTULDU, EVDEN KAÇTI



Annesinin kendisiyle bu konuda konuşmasına kızan koca U.S., yine alkol alıp eve geldi. Kapıyı açan eşine "Beni neden anneme şikayet ettin, neden alkol aldığımı söyledin" diye bağırdı. Çıkan tartışma kısa sürede büyüdü. İddiaya göre U.S., "Seni öldürürüm. Seni mahvederim. Dayak manyağı yaparım" diye bağırıp küfür ederek eşi S.S.'yi yumrukladı. Kocasının elinden kurtulan kadın kapıyı açarak evden kaçtı.



Polis merkezine giden S.S. kendisini dövüp hakaret ve tehdit ettiğini söylediği kocasından şikayetçi oldu. Bunun üzerine gözaltına alınan U.S., eşinin kendisini ittiğini, ayağının kaydığını, dövmediğini ve sadece "Beni mahvettin" diyerek küfür ettiğini kabul etti. Hakkındaki soruşturma tamamlanan U.S.'ye "eşe karşı basit yaralama, hakaret ve tehdit" suçlarından 15 aydan 5.5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.