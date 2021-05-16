Alkol satışı yasağı ne zaman kalkacak? Tam kapanma sürecinin btimesine saatler kala İçişleri Bakanlığı tarafından kademeli normalleşme genelgesi yayınlandı. Peki, alkol satışı yasağı yarın kalkacak mı? Merak edenler için detayları haberimizde derledik. İşte detaylar...

ALKOL SATIŞI YASAĞI NE ZAMAN KALKACAK?

Alkol satışı ve alkol satışı yapılan Tekel bayileri yarın itibariyle açılacak. Hafta içi saat 07.00 - 20.00 arasında hizmet verebilecek. Bu süre içerisinde alkol satışı da yapılabilecek. Hafta sonu alkol satışı ise yapılmayacak. Öte yandan gazino taverna ve birahne gibi alkollü eğlence mekanları kapalı olacak.

Konuyla iligli İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgede şu ifadeler yer alıyor:

Tam kapanma döneminde faaliyetlerine ara verilen perakende ve hizmet sektöründeki giyim, tuhafiye, züccaciye, hırdavat, terzi, berber gibi dükkanlar ile büro ve ofisler vb. işyerleri; Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde içerisinde bulunduğu işkolu için belirlenen tüm salgınla mücadele tedbirlerine riayet etmek kaydıyla hafta içi günlerde 07.00-20.00 saatleri arasında faaliyet gösterebileceklerdir.