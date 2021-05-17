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Alkol yasağı kalktı mı? Kademeli normalleşmede alkol (içki) satışı yasak mı serbest mi?

Tam kapanma tedbirlerinden biri olarak uygulanan alkol satışı yasağının devam edip etmediği merak ediliyor. Ülke genelinde uygulanan tam kapanma tedbirler sona erdi, bu sabah itibarıyla ülke genelinde kademeli normalleşme süreci başladı. 17 günlük sokağa çıkma yasağı boyunca alkol satışının kısıtlanmış olması sebebiyle normalleşmeyle birlikte Alkol yasağı kalktı mı? sorusu gündeme geldi. Kademeli normalleşmede alkol (içki) satışı yasak mı serbest mi?

Alkol yasağı kalktı mı? Kademeli normalleşmede alkol (içki) satışı yasak mı serbest mi?

2021 alkol satışı yasağı kalktı mı? sorusunun cevabı araştırılıyor. İçişleri Bakanlığı normalleşme genelgesini yayınladı, kademeli normalleşme döneminde uygulanacak koronavirüs tedbirleri belli oldu. 16 Mayıs 2021 tarihli kademeli normalleşme genelgesine göre Kademeli normalleşmede alkol (içki) satışı yasak mı serbest mi?

ALKOL SATIŞI SERBEST Mİ YASAK MI?

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulunun tavsiyeleri ve salgının seyrinde yaşanan gelişmeler göz önüne alındığında 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 05.00’ten 1 Haziran 2021 Salı günü saat 05.00’e kadar kademeli normalleşme kararları uygulanacak.

Kademeli normalleşme döneminde; hafta içerisinde yer alan günlerde (Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma) 21.00­-5.00 saatleri arasında, hafta sonları ise Cuma günleri saat 21.00’den başlayıp, Cumartesi ve Pazar günlerinin tamamını kapsayacak ve Pazartesi günleri saat 05.00’de tamamlanacak şekilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

Tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak Cumartesi-Pazar günlerinde bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılar 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek, vatandaşlarımız zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılara gidip gelebilecek.

Marketlerde (zincir ve süper marketler dahil) zorunlu temel ihtiyaçlar kapsamındaki ürünler dışında elektronik eşya, oyuncak, kırtasiye, giyim ve aksesuar, alkol, ev tekstili, oto aksesuar, bahçe malzemeleri, hırdavat, züccaciye vb. ürünlerin satışına tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak olan hafta sonlarında izin verilmeyecek.

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