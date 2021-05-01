Tam kapanma süreci geçtiğimiz perşembe günü yani 29 Nisan itibariyle resmen başladı. Tam kapanmayla ilgili en çok merak edilenler arasında ise "Tam kapanmada alkollü içki satışı yasak mı?" sorusunun cevabı yer alıyor. Öte yandan son iki gündür Twitter'da yapılan paylaşımların ardından "Alkol yasağı kalktı mı?" sorusu da yüksek sesle sorulmaya başladı. İşte merak edilip araştırılan sorunun cevabı...

TAM KAPANMADA ALKOL SATIŞI YASAK MI?

İçişleri Bakanlığı'nın söz konusu kararına göre hafta sonu sokağa çıkma yasağı saatleri içinde açık tutulan bakkal, kuru yemişçi ve marketlerde alkol satışı yapılmıyordu. Tam kapanma sürecinde de alkol satışı yasak olacak.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yasakla ilgili şunları söyledi:

"Genelge çok açık. İstisnada yer almıyor ve kapalı. Çok doğal olarak. Bu açıdan da herhangi bir muafiyet yok, soru işareti söz konusu değil. Bu fedakarlığa tekel büfelerimiz de katlanacaklar. Bu dönem içerisinde onlardan da bir fedakarlık bekliyoruz" açıklamasında bulundu.

İçişleri Bakanlığı, Kütahya Valiliği'nin alkol satışına izin vermeyeceği açıklamasını Bakanlığın resmi hesabından paylaştı. paylaştı

Valilik'ten yapılan açıklamada, "Tekel büfelerinin faaliyetleri İçişleri Bakanlığımız tarafından genelgede belirtilen istisna kapsamında olmadığından yine 81 ilde olduğu gibi il hıfzısıhha kurulumuzun almış olduğu karar gereğince kısıtlama süresince sınırlandırılmıştı" denildi

Buna göre tekarar belirtmekte fayda var ki kesinlikle tam kapanma sürecinde alkol satışı yasak.