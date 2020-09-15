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HaberlerGündem3. SayfaAlkollü sürücü dehşeti! Polis memeru metrelerce havaya uçtu
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Alkollü sürücü dehşeti! Marketten çıkan polise böyle çarptı

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan polis memuru Ali Kaya, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Yapılan kontrolde otomobil sürücüsünün 0.93 promil alkollü olduğu belirlendi

kahramanmaraş alkollü sürücü
DHA

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan polis memuru Ali Kaya (35),feci kazada hayatını kaybetti. Sürücü alkollü çıktı.

Kaza, akşam saatlerinde Kartalkaya Bulvarı'nda meydana geldi. Mehmet Turhan (19) yönetimindeki 02 EG 125 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Pazarcık İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Ali Kaya'ya çarptı. Çarpmanın şiddetiyle polis memuru Ali Kaya yola savrulurken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi.

Durumu ağır olan Kaya, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Pazarcık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil Servis'te tedaviye alınan Kaya, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Öte yandan, yapılan kontrolde 0.93 promil alkollü olduğu saptanan otomobilin sürücüsü Mehmet Turhan ise gözaltına alındı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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