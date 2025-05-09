Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Alkollü sürücüyü darp etmek istediler | Son dakika haberleri

        Alkollü sürücüyü darp etmek istediler

        Küçükçekmece'de, 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasına neden olan alkollü sürücü yaya olarak kaçmaya çalıştı. Diğer sürücüler tarafından yakalanan şahsı, polis ekipleri gözaltına aldı. Kaçan sürücünün yakalandığı ve darp edilmek istendiği anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 09.05.2025 - 01:15 Güncelleme: 09.05.2025 - 01:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Alkollü sürücüyü darp etmek istediler
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        İstanbul Küçükçekmece E-5, Cennet Mahallesi mevkii Avcılar istikametinde seyir halinde olan araç, önce bariyerlere ardından seyir halindeki 4 araca çarptı.

        Kazada yaralanan olmazken, alkollü olduğu ileri sürülen sürücü ise yaya olarak kaçmaya çalıştı. Şahsın kaçtığını gören diğer sürücüler, adamı yakalayarak darp etmeye çalıştı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kazaya neden olan ve kaçmaya çalışan sürücü ise polis ekiplerince gözaltına alınarak karakola götürüldü.

        Kazaya karışan araçların kaldırılmasıyla trafik bir süre sonra normale döndü. Öte yandan kaçan sürücünün yakalandığı ve darp edilmek istendiği anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        2 kadını öldürmekten 2 müebbet hapis cezası olan firari yakalandı
        2 kadını öldürmekten 2 müebbet hapis cezası olan firari yakalandı
        Avrupa Ligi'nde finalin adı belli oldu!
        Avrupa Ligi'nde finalin adı belli oldu!
        Türkiye'den Suriye'ye doğal gaz sevk edilecek
        Türkiye'den Suriye'ye doğal gaz sevk edilecek
        Yeni papa seçildi
        Yeni papa seçildi
        İsrail basını: Trump Netanyahu ile iletişimi kesti
        İsrail basını: Trump Netanyahu ile iletişimi kesti
        "Çok kutuplu dünya düzenini oluşturmaya hazırız"
        "Çok kutuplu dünya düzenini oluşturmaya hazırız"
        Mehmet İlhan Gülay adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
        Mehmet İlhan Gülay adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
        15 yaşındaki Elif darbedilmişti, 7 kişi tutuklandı
        15 yaşındaki Elif darbedilmişti, 7 kişi tutuklandı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Irak Başbakanı ile ortak basın toplantısı düzenledi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Irak Başbakanı ile ortak basın toplantısı düzenledi
        Arda Güler hayat hikayesini anlattı!
        Arda Güler hayat hikayesini anlattı!
        Sıcak havalara kısa bir mola
        Sıcak havalara kısa bir mola
        Trump'tan İngiltere ile anlaşma açıklaması
        Trump'tan İngiltere ile anlaşma açıklaması
        Trump'tan Powell'a sert sözler: Hiçbir fikri olmayan bir aptal
        Trump'tan Powell'a sert sözler: Hiçbir fikri olmayan bir aptal
        Nihat Kahveci'ye uzaklaştırma kararı
        Nihat Kahveci'ye uzaklaştırma kararı
        Özgür Çelik'e 15 yıl 6 ay hapis istendi
        Özgür Çelik'e 15 yıl 6 ay hapis istendi
        Galatasaray'ın 11'i netleşiyor!
        Galatasaray'ın 11'i netleşiyor!
        Sırrı Süreyya Önder'e suikast iddiasına ilişkin açıklama
        Sırrı Süreyya Önder'e suikast iddiasına ilişkin açıklama
        Kabızlığı gideriyor, kilo vermeyi kolaylaştırıyor
        Kabızlığı gideriyor, kilo vermeyi kolaylaştırıyor
        Resmi Gazete'de yayımlandı: AVM'ler hakkında yeni karar
        Resmi Gazete'de yayımlandı: AVM'ler hakkında yeni karar
        Davayı kaybetti
        Davayı kaybetti