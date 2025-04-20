Allen Saint-Maximin: Röportajı yapmak istemiyorum ama zorundayım

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Kayserispor'la 3-3 berabere kalan Fenerbahçe'nin oyuncularından Allen Saint-Maximin, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"RÖPORTAJI YAPMAK İSTEMİYORUM AMA ZORUNDAYIM"

Mücadeleyi değerlendiren Maximin, "Açıkçası ne söyleyeceğimi bilmiyorum. Bu röportajı yapmak istemiyorum ama yapmak zorunda olduğum için buradayım. Kendimi kötü hissediyorum. Taraftarımız böyle bir sonucu hak etmemişti. Onlar için üzgünüz. İşimizi bugün iyi bir şekilde yapamadık. Daha fazla ne söyleyebilirim bilmiyorum." dedi.