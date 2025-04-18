Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Alman basını iddia etti: Almanya Türkiye'ye Eurofighter satışını engelledi | Dış Haberler

        Alman basını iddia etti: Almanya Türkiye'ye Eurofighter satışını engelledi

        Alman basınında yer alan habere göre, Almanya'nın Türkiye'ye yönelik Eurofighter Typhoon savaşı uçağı satışını veto ettiğini öne sürdü.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.04.2025 - 14:39 Güncelleme: 18.04.2025 - 14:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        Alman basını: Almanya Türkiye'ye Eurofighter satışını engelledi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Alman Handelsblatt gazetesi, Almanya'nın Türkiye'ye yönelik Eurofighter Typhoon savaşı uçağı satışını veto ettiğini öne sürdü. Gazetede yer alan haberde, görevini yeni hükümete devretmeye hazırlanan Sosyal Demokrat Parti (SPD)-Yeşiller koalisyonunun Türkiye'ye Eurofighter Typoon tipi savaş uçaklarının satışını engellediğini yazdı.

        Handelsblatt gazetesi, Alman hükümetinin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasını ve tutuklanmasını "Türk demokrasisine yönelik bir saldırı" olarak değerlendirdiği ve bu nedenle satış sürecinin durdurulduğunu ifade etti.

        Mayıs ayında görevden ayrılması planlanan Almanya Şansölyesi Olaf Scholz, geçen Ekim ayında İstanbul'a yaptığı ziyarette Türkiye'ye yönelik ihracata ilişkin, "Türkiye bir NATO üyesidir. Türkiye, Alman savunma sistemlerini, örneğin savaş uçaklarımızı satın alarak kendisini güçlendirmeye ilgi duyuyor. Bu konu şu anda Türkiye'de inceleniyor ve biz de bunu mümkün kıldık. Bakalım Türkiye'deki inceleme nasıl sonuçlanacak" ifadelerini kullanmıştı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Eşini öldüren polisin cezası belli oldu!
        Eşini öldüren polisin cezası belli oldu!
        Beşiktaş çocuk sweatshirtü için toplatma kararı
        Beşiktaş çocuk sweatshirtü için toplatma kararı
        Meloni'den Musk'a: Arkadaşımı görmek beni mutlu etti
        Meloni'den Musk'a: Arkadaşımı görmek beni mutlu etti
        Giyim mağazasına silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var!
        Giyim mağazasına silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var!
        Galatasaray'da hedef 6!
        Galatasaray'da hedef 6!
        Doğada ender oluşuyor! Kar ruloları görüldü!
        Doğada ender oluşuyor! Kar ruloları görüldü!
        Altında tahminler yükseliyor
        Altında tahminler yükseliyor
        Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuyla ilgili açıklama
        Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuyla ilgili açıklama
        Yaşlı kadın gibi kuyumcuyu soymaya kalkmıştı! Kadın bankacının ifadesi şaşırttı!
        Yaşlı kadın gibi kuyumcuyu soymaya kalkmıştı! Kadın bankacının ifadesi şaşırttı!
        Çinliler ve Amerikalılar Türkiye'de görüşüyor
        Çinliler ve Amerikalılar Türkiye'de görüşüyor
        "Artık paralı plaj yok"
        "Artık paralı plaj yok"
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Beşiktaş'ta veri skandalı!
        Beşiktaş'ta veri skandalı!
        Galatasaray Xhaka ile görüştü!
        Galatasaray Xhaka ile görüştü!
        Kesinleşmiş hapis: 223 yıl! 20 ilde arama kaydı vardı! Arazide çobanmış!
        Kesinleşmiş hapis: 223 yıl! 20 ilde arama kaydı vardı! Arazide çobanmış!
        Taşla sopayla birbirlerine girdiler! 'Aracıma çarptın' cinayeti!
        Taşla sopayla birbirlerine girdiler! 'Aracıma çarptın' cinayeti!
        Lüks çantalar gerçekten Çin'de mi üretiliyor?
        Lüks çantalar gerçekten Çin'de mi üretiliyor?
        Bazı bölgelerde kayıp yüzde 100'e ulaştı
        Bazı bölgelerde kayıp yüzde 100'e ulaştı
        İstanbul'da 2 bin 500 taksi için ihale yapılacak
        İstanbul'da 2 bin 500 taksi için ihale yapılacak
        "Türkiye bu ortamda benzer ülkelere kıyasla daha dayanıklı"
        "Türkiye bu ortamda benzer ülkelere kıyasla daha dayanıklı"