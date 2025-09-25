Alman Bosch 13 bin kişiyi işten çıkaracak

Bosch'tan yapılan açıklamada, merkezi Stuttgart yakınlarındaki Gerlingen'de bulunan şirketin maliyetleri mümkün olan en kısa sürede düşürmek istediği belirtildi.

Maliyetlerin düşürülmesi planının işten çıkarmaların yanı sıra işletme maliyetlerinin düşürülmesi, tesislere yapılan yatırımların azaltılması ile lojistik ve tedarik zincirlerinin düzenlenmesini de kapsadığı ifade edilen açıklamada, başta mobilite bölümündeki Almanya lokasyonları olmak üzere yaklaşık 13 bin kişinin daha işten çıkarılmasının planlandığı aktarıldı.

Bosch açıklamasında, tedarikçiler için artan uluslararası rekabet ve parçaları benzinli veya dizel teknolojilerine göre çok daha az işçiyle üretilebilen elektrikli otomobillere yönelim, otomotiv sektöründeki zor durumun başlıca nedenleri olarak gösterildi.

Bosch Yönetim Kurulu Üyesi ve İnsan kaynakları direktörü Stefan Grosch, konuya ilişkin değerlendirmesinde, şirketin mobilite sektöründeki rekabet gücünü acilen artırması ve maliyetleri kalıcı olarak düşürmeye devam etmesi gerektiğini belirterek, “Bunu başarmak için birçok kaldıracı kullanıyoruz. Ne yazık ki bu, daha önce açıklanan miktarın ötesinde daha fazla işten çıkarmayı önleyemeyeceğimiz anlamına geliyor. Bu bizim için çok acı verici, ancak maalesef bundan kaçış yok." ifadelerini kullandı.