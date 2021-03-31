Alman çift hayalini Türkiye'de gerçekleştirdi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerYaşamAlman çift, Alanya'da 1976 model traktör alarak hayallerini gerçekleştirdi - Haberler
ABONE OL

Alman çift, Alanya'da 1976 model traktör alarak hayallerini gerçekleştirdi

Antalya’nın Alanya ilçesinde yerleşik yaşayan Alman çift, 18 bin liraya aldığı Türkiye’de üretilen 1976 model traktörü 20 bin lira masraf ederek baştan aşağıya yeniledi ve çalışır hale getirerek traktör hayalini gerçekleştirdi. İlçede traktörüyle tur atan çifti görenler ise hayranlıkla baktı

Alman çift, Alanya'da 1976 model traktör alarak hayallerini gerçekleştirdi - Haberler
Alman çift hayalini Türkiye'de gerçekleştirdi
0:00 / 0:00
İHA

Kimya mühendisliğinden emekli olan 64 yaşındaki Alman vatandaşı Friedrich Otto Hilbert, bir süre önce Alanya’da yerleşik yaşamaya başladı.

İHA'nın haberine göre Hilbert, burada Alman İnes Lehn isimli sevgilisiyle beraber çocukluğundan beri tutkusu olan traktörü bulmak için araştırmalar yaptı.

Alman çift, araştırmalar sonucu aradığı traktörü Antalya’nın Manavgat ilçesinde yaşayan engelli bir vatandaşta buldu.

Türk yapımı International marka 8 ileri 2 geri vitesli, 35 litrelik mazot deposuna sahip olan traktörü, engelli vatandaştan 18 bin TL’ye alan Hilbert, daha sonra bakımları için Alanya saniyesi sitesine getirdi.

Traktöre, 20 bin lira masraf ederek 1 aylık süreçte baştan aşağıya yeniledi ve çalışır hale getirdi.

Traktörün kırmızı-beyaz renkte olması ve üzerinde bulunan Türk Bayrağı ise dikkat çekti.

Hayalini kurduğu traktöre kavuşan Hilbert, sevgilisiyle beraber Alanya turları atmaya başladı.

Özellikle merkezde traktörle gezen çifti görenler hayranlıkla bakarken, bazıları ise o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

TRAKTÖRÜNE KAVUŞMAK İÇİN USTALARLA MESAİ YAPTI

Her gün Alanya sanayi sitesinde ustalarla birlikte adeta mesai yapan Hilbert, traktörleri çok sevdiğini belirterek, hayalinin gerçekleştiğini söyledi.

Hilbert, “Traktörler özellikle erkeklerin yakından ilgilendikleri araçlar. Bu da elektronik olmayan, antika diye tabir ettiğimiz 1976 model bir araç. Alanya sanayisinde şubat ayından bugüne kadar her gün üzerinde durarak tamiratını yaptırdım” dedi.

“TRAKTÖRÜMÜ ZEVK ALARAK KULLANIYORUM”

En büyük hayalinin traktör olduğunu ifade eden Hilbert, “Traktörleri çok seviyorum. Yalnızca biraz sesli, onun harici hiçbir sıkıntı yok. Traktörümü zevk alarak kullanıyorum” diye konuştu.

“İNSANLARIN DURUP ŞAŞIRARAK BAKMASI HOŞUMA GİDİYOR”

Alanya’da traktör sürebilme zevkine eriştiği için çok mutlu olduğu belirten İnes Lehn ise şunları söyledi:

“Traktör ehliyetim olduğu için sürme zevkini burada tattım. Traktör kullandığım esnada yol boyunca insanlar ilgi duyuyor. İnsanların durup, şaşırarak bakması çok hoşuma gidiyor. Güzel kadınların güzel araçlara ilgisini de Hilbert sayesinde göstermiş oldum. Onun için çok seviyorum.”

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Süper Loto sonuçları 30 Mart 2021 - Milli Piyango Süper Loto çekilişi sonucu sorgula
YAŞAMTam 10 Milyon TL! İşte kazanan numara
Günlük burç yorumları! 31 Mart 2021 Çarşamba
YAŞAMGünlük burç yorumları!
SON DAKİKA Süper Loto sonuçları AÇIKLANDI 30 Mart - Süper Loto çekiliş sonucu sorgula! Tıkla öğren
YAŞAMSüper Loto sonuçları açıklandı 30 Mart!
Uzaydan çekilen Van Gölü fotoğrafı yarı finalde! - Haberler
YAŞAM'Güzelliği uzaydan bile fark ediliyor' Yarı finalde!
International Women's Day etkinliği 10-11 Nisan'da düzenlenecek
YAŞAMInternational Women's Day etkinliği 10-11 Nisan'da ...
Erzurum yüzlerce yıllık yapılarıyla ziyaretçilerini tarihi yolculuğa çıkarıyor
YAŞAMYüzlerce yıllık yapılarıyla tarihi yolculuğa ...
Yavru güvercin 'Zibidi' ile 3 bin 500 kilometre yol yaptı
YAŞAMYavru güvercin 'Zibidi' ile 3 bin 500 kilometre yol ...
SON DAKİKA: Tünel inşaatında bulundu... "Avrupa'da böyle bir yer yok"
YAŞAMTünel inşaatında bulundu... "Avrupa'da böyle bir yer ...
Alyans neden sol parmağa takılır?
YAŞAMMeğer bu yüzden sol parmağa takılıyormuş!
Şaşırtıcı psikolojik gerçekler
YAŞAMUnutkanları sevindirecek haber!