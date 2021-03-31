Alman çift hayalini Türkiye'de gerçekleştirdi 0:00 / 0:00

İHA

Kimya mühendisliğinden emekli olan 64 yaşındaki Alman vatandaşı Friedrich Otto Hilbert, bir süre önce Alanya’da yerleşik yaşamaya başladı.

İHA'nın haberine göre Hilbert, burada Alman İnes Lehn isimli sevgilisiyle beraber çocukluğundan beri tutkusu olan traktörü bulmak için araştırmalar yaptı.

Alman çift, araştırmalar sonucu aradığı traktörü Antalya’nın Manavgat ilçesinde yaşayan engelli bir vatandaşta buldu.

Türk yapımı International marka 8 ileri 2 geri vitesli, 35 litrelik mazot deposuna sahip olan traktörü, engelli vatandaştan 18 bin TL’ye alan Hilbert, daha sonra bakımları için Alanya saniyesi sitesine getirdi.

Traktöre, 20 bin lira masraf ederek 1 aylık süreçte baştan aşağıya yeniledi ve çalışır hale getirdi.

Traktörün kırmızı-beyaz renkte olması ve üzerinde bulunan Türk Bayrağı ise dikkat çekti.

Hayalini kurduğu traktöre kavuşan Hilbert, sevgilisiyle beraber Alanya turları atmaya başladı.

Özellikle merkezde traktörle gezen çifti görenler hayranlıkla bakarken, bazıları ise o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

TRAKTÖRÜNE KAVUŞMAK İÇİN USTALARLA MESAİ YAPTI

Her gün Alanya sanayi sitesinde ustalarla birlikte adeta mesai yapan Hilbert, traktörleri çok sevdiğini belirterek, hayalinin gerçekleştiğini söyledi.

Hilbert, “Traktörler özellikle erkeklerin yakından ilgilendikleri araçlar. Bu da elektronik olmayan, antika diye tabir ettiğimiz 1976 model bir araç. Alanya sanayisinde şubat ayından bugüne kadar her gün üzerinde durarak tamiratını yaptırdım” dedi.

“TRAKTÖRÜMÜ ZEVK ALARAK KULLANIYORUM”

En büyük hayalinin traktör olduğunu ifade eden Hilbert, “Traktörleri çok seviyorum. Yalnızca biraz sesli, onun harici hiçbir sıkıntı yok. Traktörümü zevk alarak kullanıyorum” diye konuştu.

“İNSANLARIN DURUP ŞAŞIRARAK BAKMASI HOŞUMA GİDİYOR”

Alanya’da traktör sürebilme zevkine eriştiği için çok mutlu olduğu belirten İnes Lehn ise şunları söyledi:

“Traktör ehliyetim olduğu için sürme zevkini burada tattım. Traktör kullandığım esnada yol boyunca insanlar ilgi duyuyor. İnsanların durup, şaşırarak bakması çok hoşuma gidiyor. Güzel kadınların güzel araçlara ilgisini de Hilbert sayesinde göstermiş oldum. Onun için çok seviyorum.”