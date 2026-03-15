        Alman filozof Habermas hayatını kaybetti | Dış Haberler

        Alman filozof Habermas hayatını kaybetti

        Alman filozof, sosyolog ve siyaset bilimci Jürgen Habermas 96 yaşında hayatını kaybetti

        Giriş: 15.03.2026 - 09:48 Güncelleme:
        Habermas hayatını kaybetti
        Alman basını, filozof, sosyolog ve siyaset bilimci Jügen Habermas’ın dün Almanya’nın Bavyera eyaletine bağlı Starnberg kasabasında yaşamını yitirdiğini duyurdu.

        DHA'nın haberine göre demokrasi, kamusal alan ve iletişim üzerine geliştirdiği teorilerle modern felsefe ile sosyolojinin en etkili isimlerinden biri olarak kabul edilen Habermas, 96 yaşında hayatını kaybetti.

        HABERMAS KİMDİR?

        Almanya'nın Düsseldorf kentinde 1929'da doğan Habermas, Marburg Üniversitesi’nde 1961 yılında doçent oldu, 1961-1964 yılları arasında da Heidelberg'de felsefe dersleri verdi. 1964'te Frankfurt Üniversitesi’nde felsefe ve sosyoloji kürsüsünün başına geçen Habermas, 1971-1981'de Starnberg'deki bilim-teknik dünyasının yaşam koşullarını araştıran Max Planck Enstitüsü’nün müdürlüğünü yaptı.

        Frankfurt Okulu’nun temsilcilerinden olan Habermas, 1983'te Frankfurt Üniversitesine döndü ve profesör olarak emekli olduğu 1994'e kadar burada yeniden felsefe kürsüsünün başına geçti.

