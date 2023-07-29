Alman hafif ticari model ailesi görünüm tazeledi Mercedes-Benz'in hafif ticari model ailesi Vito, V-Serisi ve EQV görünüm tazeledi. Tasarım olarak öncüsüne göre farklılaşan ticari modeller, teknolojik olarak kullanıcılara birçok yenilik sunuyor

Alman otomotiv üreticisi Mercedes-Benz, hafif ticari model Vito, V-Serisi ve EQV'nin makyajlı versiyonlarını tanıttı.

Ön kısımda yoğunlaşan makyaj operasyonu kapsamında, Alman hafif ticari araç ailesinin iç mekanında ve teknolojik özelliklerinde önemli yenilikler yer alıyor.

Makyaj ile birlikte, EQV ve V-Serisi, ilk kez iki adet 12,3 inç geniş ekrana sahip olarak sunuluyor. Vito ve eVito ise, sezgisel olarak çalıştırılan 10.25 inç merkezi ekran ve ticari müşterilerin ihtiyaçlarına uygun 5.5 inç renkli ekrana sahip yeni bir gösterge paneline sahip.

Yeni orta konsol, isteğe bağlı olarak akıllı telefonların kablosuz şarjına da imkân veriyor. Anahtarsız çalıştırma fonksiyonu, ısıtmalı direksiyon simidi ve gece sürüşü için yeni, soluk arka aydınlatma da yeni donanımlar arasında bulunuyor.

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Arkaya daha rahat erişim için V-Serisi ve EQV’de artık standart olarak aracın sol tarafında sürgülü bir kapı da bulunuyor.

500 BİNDEN FAZLA ŞARJ NOKTASINA ERİŞİM

Verilen bilgiye göre, Mercedes me Charge dijital servisi, EQV için halihazırda mevcut olarak sunulmaya başlandı. Bu servisin gelecekte yeni eVito için de sunulacağı kaydedildi.

Bu kapsamda, müşterilere, Avrupa hızlı şarj ağı Ionity de dahil olmak üzere 500 binden fazla şarj noktasıyla Avrupa’nın en büyük halka açık şarj ağlarından birine erişim imkânı sunuluyor.

FARKLI TASARIM PAKETLERİ GELDİ

EQV için Avantgarde donanımlı V-Serisi dört farklı biçimde sunuluyor. Buna göre, Style, Avantgarde ve Exclusive donanımlar müşterilere sunulacak.

Ayrıca AMG Line ve Night paketi (V-Serisi için), dış ve iç mekân için EQV tasarım paketi (EQV için) gibi isteğe bağlı tasarım paketleri de seride yer alıyor.

Yapılan açıklamaya göre, Tourer, Panelvan ve Mixto modellerinde Vito ve eVito da yer alıyor. Vito modelleri, Base, Pro ve Select donanımları ile satışa sunulacak.

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2026'DA YENİ MİMARİ TANITILACAK

Alman marka yakın gelecekte modüler ve ölçeklenebilir Hafif Ticari Araçlar (Van) Elektrik Mimarisi'ni (VAN.EA) devreye alacak.

Elektrik bataryalı araçlar için özel olarak geliştirilen VAN.EA’nın 2026 yılında tanıtılması planlanıyor.

Markanın hem bireysel hem de ticari modellerde, elektrikli ticari araçların 2030 yılına kadar toplam portföyün yüzde 50'den fazlasını oluşturması bekleniyor.