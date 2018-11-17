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Alman istihbaratına bir Türk
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Alman istihbaratına bir Türk isim gelecek iddiası!

Almanya’da iç istihbarattan sorumlu Federal Anayasayı Koruma Teşkilatı'nın ikinci isminin Sinan Selen olacağı ileri sürüldü. Alman Focus dergisi, ilk kez göçmen kökenli bir ismin ülkenin istihbaratında kilit bir yere geleceğini yazdı

17.11.2018 - 08:03 | Güncelleme: Genel

Alman Focus dergisinin internet sitesinde yer alan bir haberde, Almanya iç istihbarattan sorumlu Federal Anayasayı Koruma Teşkilatı’nın başkan yardımcılığı görevine Sinan Selen’in getirileceği iddia edildi. Sinan Selen’in istihbarat başkan yardımcısı olarak atanması durumunda Almanya’da ilk kez göçmen kökenli biri, ülkenin istihbarat biriminde önemli bir pozisyona gelmiş olacak.

KÖLN'DE HUKUK EĞİTİMİ ALDI

Hürriyet gazetesinden Ali Varlı'nın haberine göre, Selen’in göreve ne zaman başlayacağı ise henüz belli değil. Köln Üniversitesi’nde hukuk eğitimi alan Selen, emniyet birimlerinde 2000 yılında çalışmaya başladı. 2000 yılında Federal Asayiş Dairesi’ne girdi. 2006 yılında banliyö trenine saldırı düzenleme planı yapan İslami teröristlere yönelik soruşturmayı yürüten ekibe başkanlık yaptı.

TERÖRLE MÜCADELENİN BAŞINA GETİRİLDİ

Federal İçişleri Bakanlığı Uluslararası Terörle Mücadele Birimi’nin başkanlığına getirildi. Uluslararası terörle mücadele konusunda ülkenin önemli uzmanları arasına giren Selen, 2016’da Federal İçişleri Bakanlığı’ndaki görevinden ayrıldı. Dünyanın en önemli turizm şirketlerinden biri olan TUİ’nin dünya genelindeki güvenlik konseptinin başına geçti.

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