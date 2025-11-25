Habertürk
        Almanların yüzde 82'sinin İsrail'in Gazze saldırılarına verilen askeri desteğe karşı olduğu belirlendi

        Almanların yüzde 82'sinin İsrail'in Gazze saldırılarına verilen askeri desteğe karşı olduğu belirlendi

        Almanya'da yapılan ankete göre, Almanların yüzde 82'sinin İsrail'in Gazze saldırılarına verilen askeri desteğe karşı olduğu sonucu çıktı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.11.2025 - 14:12 Güncelleme: 25.11.2025 - 14:12
        Almanya'da çoğunluk İsrail'e askeri desteğe karşı
        Almanya'da yapılan ankete göre, Almanların çoğu hükümetin İsrail'e verdiği askeri desteğe karşı çıkıyor.

        Körber Vakfı tarafından Forsa Kamuoyu Araştırma Enstitüsüne yaptırılan ankette, Almanların yüzde 82'si İsrail'in Gazze saldırılarına verilen askeri desteğe karşı olduğunu belirtti.

        Katılımcıların sadece yüzde 15'i İsrail'e askeri desteğe onay verdi.

        15-26 Eylül tarihlerinde 1500'den fazla Alman'la görüşerek gerçekleştirilen ankete katılanların yüzde 73'ü ise Alman hükümetinin İsrail'e daha güçlü diplomatik baskı uygulaması gerektiğini ifade etti.

        Anket ayrıca Almanların tarihsel yükümlülüklerine bakışlarında temel değişiklik olduğunu ortaya koydu.

        Almanların yüzde 60'ı ülkelerinin Holokost (Yahudi soykırımı) nedeniyle İsrail'e karşı özel bir sorumluluğu olduğu görüşünü reddederken sadece yüzde 38'i bu geleneksel tutumu destekledi.

        Almanya 8 Ekim 2023'ten 5 Haziran 2025'e kadar İsrail'e toplam 492 milyon avro tutarında silah satış izni verdi.

        Almanya Başbakanı Friedrich Merz, artan kamuoyu baskısı nedeniyle ağustos ayında İsrail'e silah ihracatına kısıtlamalar getirmiş ancak bu kısıtlamalar 24 Kasım 2025 itibarıyla kaldırılmıştı.

        ABD ARTIK EN ÖNEMLİ ORTAK DEĞİL

        Ankette ayrıca Almanların yüzde 73'ü ABD ile ilişkileri "kötü" olarak değerlendirerek artık bu ülkeyi en önemli ortak görmediğini ifade etti.

        ABD'yi önemli ortak görenlerin oranının ise yüzde 26 oldu.

        Almanların görüşüne göre, ABD üç yıl sonra ilk kez Alman dış politikasının en önemli ortağı olmaktan çıktı.

        Bunun yerine, katılımcıların yüzde 46'sı artık Fransa'yı dış politikada merkezi bir ortak olarak görüyor.

        Ankete katılanların sadece yüzde 38'i ABD'yi Ukrayna'daki savaşla ilgili olarak güvenilir ortak olarak görüyor ve sadece yüzde 23'ü ABD'yi Almanya'nın dünyadaki demokrasi mücadelesinde ortak olarak değerlendiriyor.

