Almanya Başbakanı Olaf Scholz: Ukrayna, Avrupa'ya güvenebilir

Başbakan Scholz, Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Antonio Costa ile Berlin'de yaptığı görüşme sonrası düzenlenen ortak basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Ukrayna'yı, Rusya'ya karşı yalnız bırakmayacaklarını bir kez daha teyit eden Scholz, "Ukrayna, Avrupa'ya güvenebilir." dedi.

Şansölye Scholz, Avrupa'nın çok ciddi bir dönemden geçtiğini, böyle bir zamanda AB'nin kendileri için ne kadar paha biçilemez bir değer olduğunun farkına vardıklarını ifade etti.

Brüksel'de 20-21 Mart'ta yapılacak AB Liderler Zirvesi'ne işaret eden Scholz, "Görüşmeye sadece AB üyelerini değil, aynı zamanda Birleşik Krallık, Norveç ve Türkiye gibi Avrupalı ortaklarımızı da dahil ediyor olmamız çok güzel. Elbette bu haftalarda bizi özellikle ilgilendiren iki konu var. Ukrayna'ya destek ve Avrupa'nın savunma kapasitesinin güçlendirilmesi." diye konuştu.

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Ancak ABD'nin Ukrayna konusundaki desteğinin de vazgeçilmez olduğunu ve olmaya devam edeceği vurgulayan Scholz, "Bu nedenle dün Cidde'de Ukrayna heyetiyle yapılan görüşmelerin ardından Washington'un desteğini sürdüreceğini açıklaması umut verici ve önemli bir sinyaldir. Aynı zamanda hepimiz barışçıl bir çözüme, adil ve hakkaniyetli bir barışa doğru ilerleme kaydetmek istiyoruz. Bunun için bazı şeyler çok önemli ve merkezi öneme sahiptir. Ateşkes, kalıcı bir anlaşmayla sonuçlanacak bir barış sürecine dahil edilmelidir. Ukrayna'nın egemenliği korunmalıdır. Ukrayna'nın en önemli güvenlik garantisi olarak güçlü kuvvetlere ihtiyacı vardır." değerlendirmesinde bulundu.

AB savunma konusunda daha fazlasını yapmalı

Tüm AB üyesi ülkelerin savunma konusunda daha fazlasını yapması gerektiğini belirten Scholz, bunun ilerisi için ulusal ve Avrupa düzeyindeki temel görevlerden biri olduğunu ve NATO'nun Avrupa ayağını güçlendirecek savunma harcamalarını daha da artıracaklarını dile getirdi.

Gelecek hafta Brüksel'de Avrupa savunma sanayisinin nasıl daha verimli hale getirilebileceğini tartışacaklarını hatırlatan Scholz, "AB savunma teçhizatının ortaklaşa geliştirilmesini ve tedarik edilmesini kolaylaştıracak kurallara ihtiyacımız olduğuna inanıyorum." dedi.

Avrupa'nın özellikle köklü bir modernizasyon için güncellenmeye ihtiyacı olduğunu kaydeden Alman Başbakan, bunun başarılabilmesi için sanayi politikasında daha fazla hız, pragmatizm ve daha az bürokrasi gerektiğini ifade etti.