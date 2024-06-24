Almanya Başbakanı Scholz: Fransa'daki seçimlerden endişeliyim

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Fransa'da yapılacak seçimlerin sonuçlarından endişeli olduğunu söyledi.

Olaf Scholz, Alman ARD televizyon kanalına verdiği demeçte, "Fransa'daki seçimler konusunda endişeliyim, bunu açıkça söylemek istiyorum. Tabiri caizse Le Pen dışındaki partilerin seçimlerde başarılı olmasını umuyorum. Buna Fransızlar karar verecek." dedi.

Fransa'daki seçim sonuçlarından ne çıkarsa çıksın özellikle AB toplantılarında hükümetin lideri olarak Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u göreceğini dile getiren Scholz, erken seçimleri aşırı sağın kazanması halinde yine de bir değişim olacağını vurguladı.

Şansölye Scholz, Avrupa seçimlerinin diğer bazı ülkelerdeki sonuçlarının daha da dramatik olduğunun altını çizerek, "Bunun Almanya'da kaydettiğimiz sonuç kadar bizi üzdüğünü söyleyebilirim" ifadesini kullandı.

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Thüringen, Saksonya ve Brandenburg eyaletlerinde eylül ayında seçimler yapılacağına işaret eden Scholz, söz konusu eyaletlerde aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partili (AfD) bir başbakan seçilmesinin iç karartıcı olacağını kaydetti.

"Avrupa'ya ve dünyaya baktığınızda bunun pek de iyi sonuçlar doğurmayacağını tahmin edebilirsiniz." diyen Scholz, ancak yapılacak eyalet parlamentosu seçimlerinde AfD dışındaki diğer partilerin de çoğunluğa sahip olacağından emin olduğunu belirtti.