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Almanya Beyrut Limanı'nın yeniden inşası için teklifte bulunacak

Almanya geçen yıl yaşanan patlamayla yıkılan Beyrut Limanı'nın yeniden inşası için Lübnan hükümetine teklifte bulunacak. Projenin maliyetinin 5 ila 15 milyar dolar arasında değişmesi bekleniyor

Almanya Beyrut Limanı'nın yeniden inşası için teklifte bulunacak
Reuters

Almanya, geçen yılın Ağustos ayında yaşanan büyük bir patlamayla yıkılan Beyrut Limanı'nı yeniden inşa etmek için gelecek hafta Lübnanlı yetkililere birkaç milyar dolarlık bir teklif sunacak.

Almanya bu teklif ile ekonomik ve siyasi krizdeki Lübnan'da siyasetçilerin krize son verecek bir hükümet kurmaya özendirmeyi de hedefliyor. Beyrut Limanı'nda Ağustos 2020'de gerçekleşen kimyasal patlamada 200 kişi hayatını kaybetmiş, binlerce kişi yaralanmış, Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki tüm mahalleler harap olmuş ve ülke 1975-1990 yılları arasındaki sivil savaştan beri yaşadığı en kötü siyasi ve ekonomik krize sürüklenmişti.

Yapılacak teklif hakkında bilgi sahibi iki diplomatik kaynağa göre, Almanya ve Fransa limanın yeniden inşa edilmesi
projesine liderlik etmek için rekabet ediyorlar. Berlin yönetimi, Avrupa Yatırım Bankası'nın (EIB) kredi sağlamayı kabul
ettiği yeniden inşa ve onarım teklifini 7 Nisan'da sunacak. Kaynaklardan biri, EIB'nin sağlayacağı kaynağın 2 milyar
Euro ile 3 milyar Euro arasında olduğunu açıkladı. Lübnanlı üst düzey bir yetkili de Almanya'nın liman yapımı
için kapsamlı bir teklif sunma hazırlığında olduğunu doğruladı.

İki diplomatik kaynak, Lübnan'ın siyasi seçkinlerinin öncelikle kamu maliyesini toparlamak ve yolsuzluğu ortadan kaldırmak için yeni bir hükümet üzerinde anlaşmasının gerektiğini belirtti. Kaynaklardan biri, "Bu plan koşulsuz olmayacak. Almanya ve Fransa öncelikle iktidardaki hükümetin reformları yerine getirmeyi taahhüt ettiğini görmek istiyor. Bunun başka yolu yok ve bu da Lübnan için iyi" dedi.

Yabancı kreditörler yeni hükümetin ekonomik reformları uygulamak için sağlam yetkilerinin olmasının gerektiğini
belirtiyorlar. Bu reformlar, merkez bankasının bilançolarını denetlenmesini ve ülkenin verimsiz enerji sektörünün revizyondan geçirilmesini kapsıyor.

Öte yandan Başbakan Saad al-Hariri ve Cumhurbaşkanı Michel Aoun hâlâ yeni kabine üzerinde uzlaşabilmiş değiller. Patlamadan sonra fesh olan eski kabine geçici olarak görevde kalmaya devam ediyor.

ALMANYA'NIN TEKLİFİ

Almanya'nın teklifinde liman inşaatına ek olarak, liman çevresindeki 100 hektardan fazla alanı yeniden geliştirme projesi de bulunuyor. Almanya'nın sunacağı yeniden inşa projesi kapsamında eski başbakan Refik Hariri'nin 1990'larda kurduğu Solidere şirketine benzer bir halka açık şirketin kurulup, Lübnan borsasına kote edilmesi de yer alıyor. Solidere, 1990'da sona eren Lübnan İç Savaşı'nın ardından Beyrut şehir merkezini yeniden planlayıp inşa etmek için kurulmuştu. Kaynaklara göre, projenin maliyeti 5 milyar dolar ile 15 milyar dolar arasında bulunuyor. Proje sonunda 50,000 kadar kişiye istihdam sağlanması bekleniyor.

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